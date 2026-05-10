Free met à jour l’Espace Abonné Freebox avec sa nouvelle box de secours plus performante

Annoncé début avril, le nouveau Backup internet de Free au design vertical apparaît désormais officiellement dans l’Espace Abonné des abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Jusqu’à présent, l’ancienne version du boîtier continuait d’y être affichée.

Après avoir dévoilé début avril une nouvelle génération de son Backup internet Freebox, Free poursuit son déploiement. Comme l’a repéré Tiino-X83 sur X, l’opérateur vient en effet de mettre à jour l’interface de souscription dans l’Espace Abonné Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Désormais, ce n’est plus l’ancien modèle horizontal qui est présenté, mais bien la nouvelle version verticale. Cette évolution vient aligner la communication de Free avec la présentation de ce nouveau hardware déjà réellement proposé depuis plusieurs semaines et dont les caractéristiques et premières visuels ont été dévoilés.

Pour rappel, cette nouvelle box de secours conserve le même fonctionnement, elle prend automatiquement le relais en cas de coupure de la connexion fixe grâce au réseau mobile 4G/4G+ de Free. L’objectif est de maintenir l’accès à internet à domicile jusqu’au rétablissement des services. Mais Free a apporté plusieurs améliorations matérielles. Le boîtier adopte désormais un format vertical pensé pour améliorer la réception du signal mobile, notamment lorsqu’il est placé près d’une fenêtre. Surtout, Free y ajoute pour la première fois la bande de fréquences 900 MHz, réputée plus efficace pour la couverture indoor et les zones où le signal est plus difficile à capter.

L’option reste réservée aux abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel pour 4,99€/mois sans engagement, tandis qu’en cas de panne, le Backup internet peut toujours être prêté gratuitement pour les abonnés Freebox qui sont éligibles Free Proxi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox