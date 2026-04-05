Freebox : découvrez en détail la nouvelle box de secours de Free, verticale et plus performante

De premières photos révélées pour le nouveau backup internet Freebox au design vertical, lequel embarque pour la 1ère fois la bande 900 MHz.

Free continue d’optimiser ses solutions de continuité de service. Déjà rapporté dans nos lignes, l’opérateur a introduit cette semaine une nouvelle version de son Backup internet Freebox, un équipement bien connu des abonnés puisqu’il permet de maintenir une connexion internet en cas de panne du réseau fixe. Sur X, Tino_X83, le petit fouineur de la communauté Free dévoile à présent des clichés de ce nouveau boîtier, l’occasion de découvrir à quoi le ressemble à l’avant et à l’arrière. Le coffret, classique chez Free, est également présenté, sur celui-ci sont notamment affichées les étapes à suivre pour l’installer.

Ce nouveau modèle évolue sur le design. Exit le format classique, le boîtier adopte désormais une orientation verticale. Un choix loin d’être uniquement esthétique puisqu’il vise à améliorer la réception du signal mobile en facilitant son positionnement, notamment à proximité d’une fenêtre. L’autre nouveauté se situe à l’intérieur, Free intègre désormais la bande 900 MHz, une fréquence particulièrement efficace pour capter le réseau en intérieur et dans les zones moins bien couvertes. Résultat, une connexion de secours annoncée comme plus stable, plus fluide et plus fiable.

Dans les faits, le fonctionnement reste inchangé. Le Backup internet prend automatiquement le relais du Server Freebox dès qu’une coupure est détectée, en s’appuyant sur le réseau mobile 4G/4G+ de l’opérateur. Tous les équipements connectés continuent alors de fonctionner normalement, y compris les répéteurs Wi-Fi, mais aussi la télévision pour les abonnés équipés du Player TV Free 4K ou d’une Smart TV compatible. Free nous précise que l’activation est immédiate, avec une notification envoyée à l’abonné pour l’informer de la bascule. Une fois la connexion principale rétablie, il suffit de débrancher le boîtier pour revenir à un fonctionnement classique.

Côté conditions, le Backup internet continue d’être prêté gratuitement en cas d’incident pour la majorité des abonnés Freebox (hors Crystal). Il est aussi proposé en option à 4,99 €/mois sans engagement pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel, directement depuis l’Espace Abonné.

Contenu du coffret

Le boîtier Backup internet

Une alimentation USB-C

Un câble Ethernet (5 mètres)

Caractéristiques techniques

Modem LTE Cat6

SIM préinstallée

1 port Ethernet

1 port alimentation USB-C

17,4 cm (L) × 15,7 cm (H) × 6,6 cm (P)

Installation

Brancher le câble Ethernet entre le Server Freebox et le Backup

Brancher l’alimentation

Placer le boîtier près d’une fenêtre (meilleure réception)

Attendre l’initialisation (~1 min)

Quand le voyant ETAT devient blanc fixe, tout est opérationnel. Lorsqu’il devient rouge fixe, cela signifie qu’il y a un problème de branchement Ethernet, un signal rouge clignotant annoncera une mauvaise réception réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox