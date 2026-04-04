Free enchaîne les changements sur un forfait mobile qui ne tient plus en place

Après une hausse suivie d’une baisse de prix récente, Free Mobile modifie à nouveau son offre Série Free. Le tarif reste inchangé, mais l’enveloppe data évolue, signe d’une stratégie d’adaptation aux mouvements chez la concurrence.

Décidément, Free Mobile n’a pas d’autre choix que de faire du yoyo en réponse aux offres changeantes de ses rivaux. Une semaine seulement après avoir revu à la baisse le prix de sa Série Free 150 Go, l’opérateur procède à un nouveau changement, cette fois sur le contenu même de son offre. Le forfait affiche désormais 130 Go de data en 5G en France métropolitaine, contre 150 Go précédemment, tout en conservant son tarif attractif de 9,99€/mois pendant un an Pour le reste, la formule reste bien connue : appels, SMS et MMS illimités en France, 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi qu’une série de services inclus comme l’option eSIM Watch, le Free VPN ou encore l’accès à l’application Free TV et ses plus de 300 chaînes. À l’issue de la première année, les abonnés basculent toujours vers le forfait Free 5G+ à 19,99€/mois. Seuls les nouveaux abonnés sont concernés par ces fluctuations.

Ce nouveau repositionnement intervient dans un contexte de forte pression concurrentielle. RED by SFR a lui revu aussi son offre de 150 Go à 130 Go en 5G à 9,99€/mois, Bouygues Telecom propose lui désormais 130 Go à 10,99€/mois avec B&You, tandis que Sosh mise sur 130 Go en 4G à 12,99€/mois, soit aussi 20 Go de mois mais pour 1€ de plus. Free répond à chaque aux changements de ses concurrents sur les forfaits intermédiaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox