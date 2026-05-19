B.iG : l’arme anti-Free et Orange de Bouygues Telecom pour gagner des abonnés

Moins de deux ans après son lancement, B.iG apparaît ainsi comme bien plus qu’une simple offre promotionnelle : c’est désormais un pilier de la stratégie grand public de Bouygues Telecom.

Lancé discrètement à l’automne 2024, le pack B.iG est progressivement devenu l’une des principales armes commerciales de Bouygues Telecom. En combinant box internet et forfaits mobiles avec des remises de plus en plus importantes selon le nombre de lignes détenues, l’opérateur semble avoir une formule particulièrement efficace pour séduire des foyers entiers dans un marché des télécoms pourtant saturé. En 2025, l’opérateur est devenu le premier recruteur sur le fixe en France pour la seconde année consécutive, devant ses concurrents historiques, tout en prenant la deuxième place sur le mobile en termes de nouveaux abonnés.

Avec cette stratégie, Bouygues Telecom s’inscrit dans une tendance déjà explorée par Orange avec Open, SFR avec ses remises Multi ou encore Free avec Free Family. Mais comment fonctionnent les avantages B.iG ? Le principe est simple : plus un foyer ajoute de forfaits mobiles autour d’une Bbox, plus le prix baisse. L’opérateur résume lui-même la promesse avec un slogan très direct : « Avec BiG, une ligne en plus, un prix qui baisse ».

Concrètement, les réductions atteignent 5€/mois pour une ligne mobile, 8€/mois sur chaque forfait avec deux lignes et jusqu’à 10€/mois par ligne à partir de trois forfaits mobiles associés à une Bbox fibre. Bouygues Telecom précise également qu’il est possible de rattacher jusqu’à dix lignes mobiles sur un même compte. L’opérateur ne se contente pas de réduire le prix des forfaits mobiles puisqu’il applique aussi une remise permanente de 7€/mois sur certaines Bbox éligibles comme les Bbox Must, Ultym, Smart TV ou Gaming, sans hausse tarifaire après un an, en tout cas sur le papier. Une manière de répondre à une critique fréquente des abonnés face aux augmentations appliquées après la première année chez la plupart des opérateurs. Dans les faits, l’offre se veut très modulable. Le client peut choisir entre plusieurs profils de box fibre allant jusqu’au WiFi 7 et 8 Gb/s, puis associer différents forfaits mobiles de 20 Go à 250 Go ou plus. Bouygues Telecom met par exemple en avant une formule comprenant une Bbox Must fibre avec TV à 36,99€/mois et un forfait mobile 130 Go à 14,99€/mois grâce à la remise B.iG de 5€/mois déjà déduite. Au total, l’ensemble revient ainsi à 51,98€/mois, avec 12€ d’économies mensuelles affichées par l’opérateur sur cette combinaison box + mobile. Le Giga Boost et plus encore Bouygues Telecom a également ajouté plusieurs services pour renforcer la dimension familiale de l’offre. Parmi eux, le « Giga Boost », qui permet d’obtenir gratuitement 20 Go supplémentaires sur chaque ligne du pack trois fois par an, ou encore le blocage des forfaits pour éviter le hors forfait sur certaines lignes destinées aux enfants. L’opérateur met aussi en avant le multi-RIB, permettant à chaque membre de la famille de payer sa propre ligne avec un compte bancaire différent. L’offre sert aussi de porte d’entrée vers des services partenaires. Bouygues Telecom propose notamment Disney+ Standard à 5,99€/mois au lieu de 10,99€/mois pour les clients B.iG, soit 5€ de remise mensuelle même pour les abonnés déjà clients de la plateforme. Derrière cette mécanique commerciale se cache surtout une stratégie de recrutement particulièrement efficace. Dans un marché où gagner des abonnés devient de plus en plus difficile, Bouygues Telecom cherche à faire basculer des familles entières chez lui plutôt qu’un simple utilisateur mobile. Chaque nouveau forfait ajouté renforce mécaniquement la fidélisation du foyer et réduit le risque de départ vers la concurrence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox