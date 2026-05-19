Nouveau : Free lance l’offre Freebox Pop Fidélité à prix mini pour certains abonnés

Free continue de pousser les derniers abonnés Freebox Crystal vers une nouvelle offre, mais cette fois avec une proposition particulièrement agressive. Plusieurs Freenautes voient désormais apparaître dans leur espace abonné une nouvelle formule baptisée “Freebox Pop Fidélité”, permettant de migrer vers une Freebox Pop à 29,99/mois tout le temps.

Alors que Free avait annoncé la fin programmée des Freebox Crystal et One au 31 décembre 2025, tous les abonnés concernés n’ont visiblement pas encore franchi le pas. Certains utilisent toujours leur vieille Freebox V5/Crystal plusieurs mois après l’échéance initialement évoquée par l’opérateur. Free a donc décidé de revoir encore sa stratégie pour convaincre les derniers récalcitrants. Comme l’a repéré Tiino-X83 sur X, une nouvelle offre de migration fait actuellement son apparition dans l’espace abonné de certains Freenautes. Baptisée “Freebox Pop Fidélité”, elle permet de remplacer gratuitement une Freebox Crystal par une Freebox Pop avec TV, tout en conservant le même tarif de 29,99€/mois, sans engagement. Il s’agit en réalité du prix habituel de la Freebox Pop la 1ère année, cette fois aucune augmentation ne sera appliquée par la suite.

“Dans le cadre de la modernisation des équipements Freebox et afin d’améliorer votre expérience, nous vous rappelons que votre équipement Freebox Crystal actuel doit être remplacé afin de continuer à bénéficier de vos services. Demandez dès maintenant, l’envoi d’un équipement plus récent et passez à l’offre Freebox Pop Fidélité, le tout sans frais. Vous conservez le même tarif de 29,99€/mois, toujours sans engagement et l’ensemble de vos services inclus dans votre offre et toutes vos options. Vous bénéficiez d’équipements plus récents, offrant notamment le meilleur des Wi-Fi, le Wi-Fi 7”, indique Free.

Pour les abonnés concernés, la migration peut être réalisée directement depuis l’espace abonné Freebox. Le nouvel équipement est ensuite envoyé via relais colis, avec échange de l’ancien matériel au moment du retrait. Reste à savoir quelle offre est proposée aujourd’hui aux abonnés Freebox One qui n’ont encore changé d’offre ou résilié. Jusqu’à présent la Freebox Pop leur était notamment proposée à 39,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox