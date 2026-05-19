Canal+ lance sur son application une petite nouveauté rien que pour vous

L’application Canal+ évolue discrètement avec l’arrivée d’un nouvel espace de recommandations personnalisées. Une fonctionnalité pensée pour aider les abonnés à découvrir plus facilement films, séries et programmes adaptés à leurs goûts.

Pas toujours facile de s’y retrouver dans les films et séries proposées par l’application Canal+. Justement, cette dernière vient d’accueillir une nouveauté discrète pensée pour faciliter la découverte de programmes. Pour rappel, les abonnés Freebox Ultra bénéficient de l’offre Canal+ La Chaîne incluse, tandis que les abonnés Freebox Pop et Freebox Révolution avec TV by Canal ont eux aussi accès à une large sélection de contenus via l’application.

Comme l’a repéré le très informé Anaël sur X, depuis peu, certains utilisateurs voient apparaître un nouveau « corner » personnalisé directement dans l’interface de l’application Canal+. Cet espace met en avant une sélection de contenus susceptibles d’intéresser chaque abonné, en fonction de ses habitudes de visionnage et des programmes déjà consultés.

La présentation de cette nouvelle section sur la page d’accueil, à cliquer pour entrer sur celle-ci

Cette rubrique prend la forme d’un carrousel de recommandations intégré à la page d’accueil. Films, séries, documentaires, émissions ou encore créations originales peuvent y être proposés de manière personnalisée. L’objectif semble clair : rendre la découverte de contenus plus rapide et plus pertinente, à l’image de ce que proposent déjà les grandes plateformes de streaming concurrentes.

Canal+ n’a pour le moment pas officiellement communiqué sur cette nouveauté. Cette évolution s’inscrit toutefois dans une tendance plus large de personnalisation des interfaces de streaming. Les plateformes misent de plus en plus sur les recommandations algorithmiques afin de mettre en avant leurs catalogues et de fidéliser les abonnés en leur suggérant des contenus adaptés à leurs goûts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox