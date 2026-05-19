Le lancement du nouveau répéteur WiFi 7 d’Orange se précise fortement pour les abonnés Livebox

Orange prépare bel et bien le lancement d’un répéteur WIFi 7 en France, lequel devrait être identique à celui déjà commercialisé en Pologne.

Après les premiers indices repérés fin 2025 via une certification Wi-Fi Alliance puis un dépôt de design très récent à l’INPI, le futur répéteur WiFi 7 d’Orange semble désormais se confirmer. Nos confrères de MacGeneration affirment en effet qu’Orange prépare bien la commercialisation de ce nouvel équipement pour ses abonnés français.

Selon leurs informations, l’opérateur historique devrait remplacer son actuel répéteur WiFi 6 par un nouveau modèle compatible WiFi 7. Il s’agirait d’un modèle identique à celui déjà lancé par Orange Pologne au printemps dernier. Les visuels publiés permettent ainsi de découvrir plus précisément le design de l’appareil, qui correspond justement au dépôt récemment aperçu à l’INPI. Orange miserait sur un format compact directement branché sur une prise murale, avec un habillage blanc texturé plus moderne que celui du répéteur actuel.

Sous le capot, Orange adopterait bien le WiFi 7, mais sans exploiter la bande des 6 GHz. Comme l’avait déjà laissé entendre la certification Wi-Fi Alliance repérée en novembre, le répéteur resterait limité à une architecture bi-bande en 2,4 GHz et 5 GHz. C’est le cas notamment du répéteur de Free alors que Bouygues Telecom affiche trois bandes sur l’un des siens (Répéteur WiFi 7 XT).

Ce répéteur WiFi 7 lancé en Pologne devrait être identique en France (photo : Spiderweb)

Chez Orange, les gains pourraient ainsi surtout concerner l’efficacité du réseau, la latence et certaines optimisations liées au WiFi 7, notamment autour du MLO (Multi-Link Operation), plutôt qu’un bond massif des débits théoriques. Aucune date de lancement ni aucun tarif n’ont encore filtré.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox