Le design de l’attendu nouveau répéteur WiFi 7 d’Orange enfin révélé ?

Quelques mois après l’apparition d’un mystérieux répéteur WiFi 7 certifié par la Wi-Fi Alliance, un nouveau dépôt effectué par Orange auprès de l’INPI pourrait bien avoir levé le voile sur son futur équipement destiné aux abonnés Livebox.

Une nouveau répéteur WiFi bien réel mais est-il destiné au marche français ? En novembre dernier, un document repéré par la communauté LaFibre.info révélait en effet la certification d’un appareil Orange compatible WiFi 7 dans la catégorie des répéteurs maillés. L’équipement prenait en charge les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, avec notamment du 4×4 en 5 GHz et des canaux jusqu’à 160 MHz, mais sans support du 6 GHz, laissant penser à un modèle bi-bande pensé pour accompagner les Livebox récentes.

Cette fois, c’est un dépôt de dessin industriel publié cette semaine par Orange à l’INPI qui attire l’attention. Repéré par Tiino-X83 sur X, il présente un appareil compact au design quelque peu connu chez Orange puisqu’il fait penser à une Livebox S, avec en plus fixation murale intégrée et deux ports Ethernet visibles à l’arrière.

L’équipement adopte un format vertical assez discret avec une alimentation directement intégrée à la prise murale. Aucun logo commercial ni aucune caractéristique technique n’apparaissent toutefois dans le dépôt, ce qui empêche de confirmer officiellement qu’il s’agit bien du futur répéteur WiFi 7 attendu pour les abonnés Livebox. Il est possible également que ce boîtier soit destiné à d’autres filiales du groupe Orange à l’international. Un répéteur WiFi 7 d’Orange a d’ores et déjà été lancé en Espagne mais il arbore un design totalement différent.

Reste que le calendrier intrigue. Entre la certification WiFi 7 dévoilée fin 2025 et ce nouveau dépôt de design, les indices commencent à s’accumuler. Après Free, Bouygues Telecom et SFR, l’opérateur historique pourrait ainsi lancer prochainement à son tour un modèle compatible avec la nouvelle génération de WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox