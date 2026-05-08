Canal+ se dit officiellement prêt à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir

Après l’échec surprise des négociations l’été dernier et plusieurs années de tensions autour des droits TV du football français, Canal+ assure désormais être favorable à la distribution de Ligue 1+. Une déclaration de son patron Maxime Saada pourrait relancer les discussions avec la Ligue de football professionnel.

Malgré plusieurs années de tensions et de procédures judiciaires avec Ligue de football professionnel, Canal+ semble une nouvelle fois prêt à renouer le dialogue autour de la future chaîne Ligue 1+. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce 8 mai, Maxime Saada affirme ainsi que le groupe est « favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir ».

Cette déclaration intervient après plusieurs années de conflit entre Canal+ et la LFP depuis l’épisode Mediapro et la redistribution des droits de la Ligue 1 à Amazon Prime Video en 2021. Canal+ et beIN Sports estimaient avoir été lésés en continuant à payer 332 millions d’euros par an pour seulement 20 % des matches, quand Amazon récupérait 80 % des rencontres pour 250 millions d’euros annuels.

Le bras de fer s’est ensuite poursuivi devant les tribunaux. En janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a encore donné raison à la LFP face à Canal+ et beIN Sports, qui réclamaient environ 660 millions d’euros à la Ligue. Pourtant, un rapprochement a failli aboutir l’été dernier. Début août 2025, Canal+ et LFP Media étaient tout proches d’un accord pour distribuer Ligue 1+. Selon L’Équipe, tout était quasiment prêt côté chaîne cryptée : lancement programmé, bande-annonce enregistrée et équipes mobilisées. Mais les discussions ont finalement échoué dans les dernières heures. En cause, le contentieux judiciaire qui était alors toujours en cours entre les deux parties. Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, conditionnait la signature à l’abandon des poursuites par Canal+, ce que le groupe a refusé. Dans ce contexte, la nouvelle prise de parole de Maxime Saada ressemble à une nouvelle tentative d’apaisement, alors que Canal+ met aujourd’hui en avant la nouvelle dimension internationale du groupe, présent dans 70 pays après l’acquisition de MultiChoice, pour convaincre la Ligue de s’appuyer sur sa puissance de distribution. Reste à savoir si cette nouvelle main tendue sera suffisante pour renouer durablement les liens entre les deux parties.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox