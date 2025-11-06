Orange semble prêt à lancer son 1er répéteur WiFi 7 pour ses abonnés Livebox, un indice le laisse penser

Un document de la Wi-Fi Alliance repéré par la communauté LaFibre.info montre la certification d’un nouvel équipement d’Orange présenté comme répéteur WiFi 7. De quoi espérer un lancement à venir pour les abonnés Livebox.

Après Free, Bouygues Telecom et plus récemment SFR, Orange semble dans les starting-blocks pour lancer à son tour son propre répéteur WiFi 7. La Wi-Fi Alliance a délivré le 29 octobre 2025 une certification WiFi 7 pour un appareil de l’opérateur historique français dans la catégorie « Routers » et la sous-catégorie “répéteur, système mesh”, autrement dit, tout ce qui ressemble à un répéteur maillé.

En 2,4 et 5 GHz uniquement

A y regarder de plus près, la fiche technique indique une prise en charge de Wi-Fi 7 (avec un catalogue fourni de fonctions, dont des items liés au MLO), mais uniquement sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz (2×2 en 2,4 GHz, 4×4 en 5 GHz, canaux jusqu’à 160 MHz). Aucune mention de 6 GHz n’apparaît, ce qui suggère un répéteur bi-bande destiné à cohabiter avec les Livebox récentes sans basculer sur la bande 6 GHz, comme ce que propose la concurrence.

Actuellement, Orange propose un Répéteur Wi-Fi 6 (inclus selon les offres, activable à la demande). ce premier répéteur Wi-Fi 7 dans l’écosystème Livebox pourrait ainsi être utile notamment pour étendre le Wi-Fi 7 des Livebox 7/S dans les pièces éloignées. Une certification n’équivaut pas toutefois pas à une commercialisation. Aucune date n’est pour le moment connu. Et rien ne dit qu’Orange compotr lancer en premier ce répéteur sur le marché français, l’Espagne pourrait être visée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox