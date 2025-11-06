Free supprime la promotion sur sa Freebox Révolution Light, retour au tarif historique

Le prix de la box iconique de Free repasse à 29,99/mois.

C’est fini pour la promotion à 19,99€/mois sur la Freebox Révolution Light. Ce 6 novembre, Free a mis fin à sa “Série Spéciale” et revient désormais à son tarif habituel de 29,99€/mois, sans réduction la première année.

L’offre, relancée début juillet avec 10€ de remise mensuelle pendant douze mois, était annoncée comme disponible pour une durée limitée jusqu’au 5 novembre inclus. Ce retour au tarif standard marque la fin d’une longue série de promotions successives sur cette Freebox emblématique, lancées depuis fin 2024 à différents niveaux de prix (19,99€, 23,99€ ou 24,99€/mois la première année). FIn juin 2925, l’opérateur avait fait également le choix d’un retour au tarif historique sur son offre avant de lancer une nouvelle promotion deux semaines plus tard.

Pour rappel, la Freebox Révolution Light comprend un débit fibre jusqu’à 1 Gbit/s, plus de 300 chaînes TV via le Player Révolution et l’application Free TV, 40 heures d’enregistrement incluses et 3 mois d’accès offerts à Cafeyn. Les frais de mise en service de 49€, sont toujours offerts sur demande pour toute souscription web, avec conservation du numéro.

