Netflix compte désormais au moins 10 millions d’abonnés à son forfait avec publicité en France, c’est de loin son offre la plus populaire

Plus de la moitié des nouveaux abonnés Netflix optent aujourd’hui pour la formule Standard avec Pub.

Trois ans après son lancement, la formule avec publicité de Netflix s’impose en France comme un succès inattendu. Selon Médiamétrie (Watch), 10 millions de personnes regardent chaque mois la plateforme via cette offre à 7,99 €/mois. Un chiffre impressionnant, alors que Netflix compterait environ 15 millions de foyers abonnés dans l’Hexagone, selon les estimations du marché, soit près des deux tiers (environ 67 %) de son audience totale. Il faut rappeler que le leader mondial de la SVOD ne communique plus son nombre d’abonnés.

« Plus de la moitié de nos nouveaux utilisateurs français choisissent la formule avec publicité », confie toutefois dans les lignes des Echos, Florence Trouche, directrice des ventes publicitaires de Netflix France. Une dynamique qui place Netflix devant Disney+, lequel revendique 9,5 millions d’utilisateurs en France, toutes offres confondues (avec et sans publicité).

Le géant du streaming a su séduire les marques avec une approche « light » de la publicité et des tarifs plus compétitifs qu’à ses débuts : entre 25 € et 30 € pour 1 000 impressions contre près du double en 2022. Avec un partenariat récent avec Amazon pour sa technologie de ciblage publicitaire et des formats plus interactifs prévus dès 2026, Netflix entend désormais s’imposer durablement comme un acteur clé du marché publicitaire tricolore.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox