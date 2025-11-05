Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : la fin d’une aventure chez Free, la Freebox innove encore, Canal+ débarque…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

1er novembre 2023 : Disney+ diversifie sa gamme d’offres

Le 1er novembre 2023, Disney+ augmentait de trois euros le prix de son abonnement historique, rebaptisé Premium et porté à 11,99 euros par mois, tout en introduisant deux nouvelles formules. Pour séduire les budgets serrés, la plateforme lançait une offre avec publicité à 5,99 euros par mois, ainsi qu’un abonnement Standard à 8,99 euros, équivalent au tarif d’avant hausse mais avec une qualité d’image et de son réduite. Cette nouvelle segmentation intervenait alors que Disney+ cherchait à enrayer la perte d’abonnés et à renforcer sa stratégie commerciale en Europe.

Les prix à l’époque, qui ont bien augmenté depuis

4 novembre 1984 : Canal+ est né

La chaîne a été lancée le dimanche 4 novembre 1984 à 8h du matin pour ses 186 000 abonnés “fondateurs”. Depuis ce jour la chaîne a bien grandi, mais les bases étaient déjà là. Le groupe Canal projetait déjà de diffuser un large éventail de films (en évitant un trop grand nombre de rediffusions à l’année), des sports peu regardés comme le hockey ou le basket, mais aussi la prédominance sur le football qui participera à la popularité de la chaîne.

Cette chaîne devenue mythique célèbre donc ses 41 ans, l’esprit Canal, ça se fête ! Elle a depuis engendré de nombreuses déclinaisons, se spécialisant dans un type de contenu, pour proposer de plus en plus de contenu aux abonnés.

Pour les plus nostalgiques ou les curieux, voici d’ailleurs les premières minutes de la chaîne.

5 novembre 2015 : Free est le premier opérateur à diffuser une chaîne en 4K

Après avoir été le premier opérateur à proposer une box 4K avec la Mini 4K, Free continuait sur sa lancée quelques mois après en proposant la chaîne Festival 4K sur cette même box. Dès le 5 novembre 2015, cette chaîne a fait son apparition sur le canal 62 pour tous les utilisateurs d’un player Mini 4K. D’autres chaînes en 4K ont été lancées depuis bien sûr, dont notamment TF1 4K, mais leur nombre reste minime pour l’instant. La technologie n’est pas encore entièrement démocratisée, même si les téléviseurs compatibles deviennent plus abordables et si les services de SVOD la propose, les chaînes TV quant à elles sont encore peu nombreuses.

5 novembre 2007 : Et Free créa Eva au service de l’abonné

C’est vers 15h ce jour de l’année 2007 que Free avait mis à jour son site d’assistance avec une nouveauté : la présence d’une assistante virtuelle nommée Eva. Un personnage modélisé en 3D qui accompagnait les utilisateurs ayant besoin d’aide. Elle a depuis complètement disparu du site web de l’opérateur.

Il n’y a pas à dire, le design 3D des années 2000, c’était sacrément vivant…

8 novembre 1999 : Bouygues sort le premier forfait mobile avec appels illimités le week-end

Pour fêter le passage à l’an 2000, Bouygues Telecom lance un forfait présentant une option plus qu’intéressante pour l’époque : Ultymo Millenium permettait en effet des appels illimités vers les téléphones fixes et les numéros mobiles Bouygues Telecom. C’était une offre limitée aux 200 000 premiers souscripteurs et jusqu’au 31 décembre 1999. Pour 240 francs, ceux qui ont pu profiter du forfait bénéficiaient aussi de 4h de communication par mois pendant les trois premiers mois puis avaient le choix entre plusieurs tarifs pour un certain nombre d’heure d’appel.

8 novembre 2005 : la Freebox passe à l’ADSL 2+

Une belle avancée pour les abonnés Freebox : le 8 novembre 2005, les Freenautes éligibles ont eu l’opportunité de passer à l’ADSL 2+, sans surcoût pour bénéficier d’un débit maximum de 24 Mbit/s. La migration était automatique pour les abonnés Free Haut débit possédant une Freebox V4. À fond les manettes pour Free… pour l’époque bien sûr.

8 novembre 2018 : Free annonce la fin d’Alice

La fin d’une aventure qui a duré 10 ans sous l’ère Free. Le 8 novembre 2018, l’opérateur de Xavier Niel annonçait à tous les abonnés de l’opérateur Alice qu’ils devaient migrer vers l’offre Freebox Crystal pour conserver leur connexion s’ils ne souhaitaient pas passer chez un autre opérateur. La fin d’Alice s’était laissé pressentir avec notamment la fin de l’offre Alicebox en juin de la même année.

9 novembre 2015 : SFR annonce lancer sa nouvelle box, avec un service de VOD en prime

Zive ! Ce nom ne vous dit peut être rien et pourtant, il marquait l’essai de SFR de faire son trou dans le marché de la VOD. L’opérateur l’avait présenté le 9 novembre 2015 pour une sortie une semaine plus tard avec une nouvelle box nommée également Zive. Le service n’aura cependant pas fait grand bruit, la faute, entre autre, à un catalogue assez pauvre. Il sera ensuite renommé SFR Play VOD un peu moins d’un an plus tard.

La Box Fibre Zive de SFR était la première box à intégrer nativement les technologies sans contact NFC et Bluetooth, elle permettait de connecter par un simple contact les autres appareils de la maison et d’en simplifier l’utilisation.

Pour l’anecdote, lors de la présentation de sa nouvelle box, SFR avait expliqué qu’à l’époque du lancement de La Box Fibre by Numéricable, l’annonce avait été plombée par Free. La raison ? Une simple coïncidence de date : l’offre avait été présentée… le même jour que Free Mobile ! Tous les journalistes techno sont donc allés à la conférence de Free, laissant les places vides lors de la présentation de la box de Numéricable.

