Shein bientôt bloqué par Orange, SFR, Bouygues et Free ? Le gouvernement lance une procédure de suspension du site

Pris en plein scandale, le site commerçant Shein fait l’objet d’une procédure visant à suspendre sa plateforme en France.

Le chef du gouvernement Sébastien Lecornu a annoncé ce mercredi 5 novembre l’engagement d’une procédure de “suspension” visant la plateforme chinoise Shein en France, suite à un scandale lié à la vente de poupées sexuelles présentant l’apparence de mineures. Dans un communiqué, Matignon précise: “Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein, le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l’ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements“. Un premier bilan est attendu “dans les 48 prochaines heures“.

Si les détails de la procédure sont encore assez flous, Roland Lescure, ministre de l’Économie, interrogé au micro de BFM il y a quelques jours autour du scandale touchant le site d-e commerce, avait affirmé que “ l’article 6-1 de la même loi prévoit que l’Office Anti Cybercriminalité (« OFAC ») peut demander aux FAI (fournisseurs d’accès à Internet comme SFR, Bouygues…) de bloquer un site après mise en demeure faite à l’hébergeur ou éditeur quand les « nécessités de la lutte contre… la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du Code pénal ou contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes » le justifient“. Ainsi, la suspension pourrait donc être effective avec le concours des opérateurs télécoms.

Shein réagit et affirme vouloir engager le “dialogue”

Dans la foulée, Shein a annoncé suspendre les ventes de sa “marketplace” en France. Selon l’entreprise, cette décision vise à mener “une revue approfondie pour garantir le plein respect de la loi française et les plus hauts standards en termes de protection du consommateur“. Le groupe évoque des “préoccupations liées à certaines mises en ligne effectuées par des vendeurs tiers indépendants“. Une source proche du dossier citée par l’AFP souligne que cette mesure est distincte de celle annoncée par le gouvernement. “Nous prenons acte de l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement. La sécurité de nos clients et l’intégrité de notre ‘marketplace’ sont nos priorités absolues“, a déclaré Quentin Ruffat, porte-parole de Shein en France.

