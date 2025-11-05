Câbles sous-marins de fibre optique : Orange va disposer de la « flotte de maintenance la plus avancée et moderne au monde »

Orange Marine modernise sa flotte de navires câbliers pour sécuriser les infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Orange Marine, la filiale d’Orange dédiée aux travaux en mer sur les câbles sous-marins, a annoncé le 3 novembre le lancement de la construction de deux nouveaux navires câbliers. Avec ces renforts, le groupe affirme qu’il disposera de « la flotte de maintenance la plus avancée et moderne au monde », capable d’intervenir de l’Atlantique à la mer Rouge pour garantir la continuité des réseaux reliant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Aujourd’hui, 288 000 km de câbles sous-marins en fibre optique sont posés par Orange Marine et sa filiale Elettra dans les océans. La flotte câblière d’Orange Marine, 15% de la flotte mondiale, est colossale. Ses navires ont réalisé plus de 1 200 réparations sur des liaisons sous-marines, dont certaines allant jusqu’à 6 000 mètres de profondeur.

Un investissement pour la résilience et sécurité de l’internet mondial

« En tant que leader des infrastructures mondiales du numérique, Orange Wholesale exploite plus de 450 000 km de câbles sous-marins connectant tous les continents. Cet investissement stratégique dans notre flotte de navires câbliers sera un atout essentiel pour garantir la résilience et la sécurité de l’Internet mondial. Il témoigne de notre confiance dans les perspectives d’Orange Marine et dans l’expertise exceptionnelle de ses équipes. », déclare Michaël Trabbia, CEO d’Orange Wholesale.

Au total, Orange alignera quatre navires de maintenance pour couvrir l’Atlantique, la Manche, la mer du Nord, l’océan Indien, la Méditerranée et la mer Rouge. En complément, le groupe opère déjà deux navires spécialisés dans la pose de câbles et un navire de reconnaissance de tracé via Orange Marine et sa filiale italienne Elettra TLC.

Les deux unités seront des navires jumeaux du Sophie Germain (lancé en 2023) : principalement dédiées à la maintenance, elles pourront aussi poser des liaisons jusqu’à 1 000 km. Elles remplaceront le Léon Thévenin (1983, basé en Afrique du Sud) et l’Antonio Meucci (1987, basé en Italie). La construction est confiée au chantier Colombo Dockyard (Sri Lanka), déjà auteur du Sophie Germain ; les livraisons sont attendues en 2028 et 2029.

Orange Marine annonce une réduction visée de 20 % des émissions de CO₂ par rapport aux navires actuels, grâce à : une carène profilée optimisée pour les opérations de réparation (jusqu’à –25 % de consommation de carburant), une propulsion hybride (Diesel + batteries), des propulseurs Azipods pour la manœuvrabilité et le branchement électrique à quai. Chaque navire embarquera également un ROV filoguidé conçu et fabriqué par Orange Marine pour couper, inspecter et enfouir les câbles.

Pour Didier Dillard, président d’Orange Marine et d’Elettra TLC : « Le vieillissement de la flotte de navires câbliers constitue une préoccupation majeure pour tous les acteurs de l’industrie des câbles sous-marins. La construction de ces nouveaux navires permettra à Orange Marine et Elettra de disposer de la flotte de navires câbliers la plus moderne au monde, au service de tous nos clients, partout dans le monde, avec une empreinte environnementale optimisée. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox