M6+ signe avec ADN : Naruto, Berserk, GTO et de nombreux autres animes débarquent gratuitement y compris sur les Freebox

M6+ frappe un grand coup en ajoutant 2500 épisodes d’anime à son catalogue grâce à un partenariat avec ADN, offrant au passage un accès gratuit à certaines des séries japonaises les plus populaires.

Bonne nouvelle pour les amateurs d’animation japonaise. M6+ étoffe son catalogue et s’associe à Anime Digital Network pour proposer gratuitement 2500 épisodes issus d’une cinquantaine de séries cultes et populaires. La plateforme M6+ ouvre dès aujourd’hui un espace dédié aux anime en intégrant une sélection du catalogue d’ADN, référence française du genre. L’objectif est clair: rendre la japanimation plus accessible au grand public tout en suscitant l’envie de découvrir davantage via ADN.

« En intégrant le meilleur de l’animation japonaise à notre offre M6+, nous réaffirmons notre engagement à répondre aux attentes d’un public passionné et exigeant, avide de redécouvertes», souligne Alix Sambroni, directrice des contenus streaming du groupe M6 La plateforme avait annoncé ce partenariat dans ses prévisions pour la rentrée 2025, c’est désormais chose faite, et d’autres nouveautés doivent encore arriver, notamment l’intégration de K-Dramas par exemple. A noter que M6+ étant disponible sur les Freebox (pré-installée sur Freebox Révolution et player Devialet), ces contenus le sont aussi, simplement en se rendant dans l’onglet replay puis en cliquant sur M6+, la page d’accueil met d’ailleurs en avant ce nouveau corner. Pour le player Free TV 4K, il suffit d’installer l’application depuis le Play Store de Google. Les abonnés Free TV+ ne bénéficient cependant pas de cet ajout sur l’application de leur opérateur, il faudra passer par l’application M6+.

M6+, lancée en mai 2024, est disponible gratuitement sur tous les écrans via un compte utilisateur. Le service fonctionne avec des publicités, mais une formule premium sans pubs est proposée à 5,99 euros par mois ou 59,99 euros par an. ADN, de son côté, reste accessible en abonnement complet à 6,99 euros par mois ou 59,99 euros par an. L’accord ne se limite pas à quelques titres. M6+ propose des références emblématiques ainsi que des œuvres appréciées des passionnés, pour plus de 1000 heures d’animes disponibles. Parmi les séries mises en avant:

Hunter x Hunter

Fairy Tail

Yu-Gi-Oh

Naruto, attendu le 26 novembre

Berserk

Great Teacher Onizuka (GTO)

Urusei Yatsura

Initial D

Bloom Into You

Bullbuster

Le corner dédié est déjà disponible.

