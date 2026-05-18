Prime Video cède à la logique du scroll infini avec un flux de clips

Prime Video teste une nouvelle fonctionnalité inspirée des réseaux sociaux avec un flux de mini-vidéos verticales destiné à faciliter la découverte de films et séries sur mobile.

Prime Video continue de transformer son application mobile en véritable machine à recommandations inspirée des réseaux sociaux. Amazon teste actuellement une nouvelle fonctionnalité baptisée « Clips », un flux de vidéos courtes verticales directement intégré à l’application, conçu pour aider les utilisateurs à découvrir films et séries… en scrollant. Une évolution qui rapproche un peu plus la plateforme de Netflix, Disney+ ou encore YouTube Shorts, en adoptant les codes désormais incontournables du défilement infini sur smartphone.

Un flux vertical pensé pour le scroll

Concrètement, « Clips » fonctionne comme un feed de vidéos plein écran. L’utilisateur fait défiler des extraits courts issus du catalogue Prime Video, allant de séries populaires à des films ou productions originales. L’expérience est volontairement simple : on ouvre l’application mobile, on descend jusqu’au carrousel dédié « Clips », puis on se laisse porter par un flux d’extraits personnalisés.

Amazon décrit une navigation « rapide et intuitive », pensée pour ceux qui hésitent longuement avant de choisir quoi regarder… ou qui n’ont tout simplement pas envie de chercher. Le principe est clair : reproduire les mécaniques de TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, mais appliquées au contenu vidéo long format. L’objectif est de transformer la découverte de programmes en expérience de scrolling continu.

Prime Video avait déjà testé ce format à petite échelle avec des extraits de matchs NBA lors de la saison 2025-2026. L’entreprise étend désormais le dispositif à l’ensemble de son catalogue, y compris ses productions originales comme The Boys.

Un algorithme au cœur de l’expérience

Comme sur les réseaux sociaux, l’expérience repose largement sur la recommandation algorithmique. Les clips affichés sont personnalisés en fonction de l’historique de visionnage, des interactions et des contenus déjà consultés. Brian Griffin, directeur des applications chez Prime Video, résume ainsi l’ambition de cette nouveauté : rendre la découverte « plus simple et fluide », avec des extraits courts adaptés aux intérêts des utilisateurs. En pratique, l’idée est simple : moins de temps passé à chercher, plus de temps passé à consommer… ou à scroller.

Contrairement à TikTok, les utilisateurs ne peuvent pas publier leurs propres vidéos. Tout le contenu est contrôlé par Amazon et sert essentiellement de vitrine promotionnelle.

Depuis chaque clip, plusieurs actions sont possibles, lancer immédiatement le film ou la série complète, l’ajouter à une liste de favoris, s’abonner à une offre complémentaire oulouer ou acheter le contenu

Le flux devient donc un outil de conversion directe, transformant un simple extrait en porte d’entrée vers la consommation complète. Prime Video ajoute également des options de partage. Un clip peut être envoyé via message, e-mail ou réseaux sociaux. Le destinataire est redirigé directement vers l’application Prime Video, où il peut à son tour continuer à naviguer dans le flux.

Une mécanique pensée pour encourager la diffusion des contenus en dehors de la plateforme, et transformer les utilisateurs en relais de recommandation. Une fonctionnalité déjà en test sur Android, Fire Tablet et iOS, mais le géant américain annonce que l’expérience sera “complètement disponible sur ces appareils cet été”, reste à voir si le marché Français la verra arriver au même moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox