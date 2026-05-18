Rachat de SFR : l’avenir des marques de l’opérateur au coeur des négociations, Free pourrait faire de RED sa propre marque low-cost

Les discussions autour du rachat de SFR se poursuivent, avec un délai supplémentaire accordé aux opérateurs. En parallèle, l’avenir de RED et de SFR Business devient un sujet stratégique pour Free et Bouygues Telecom.

Les négociations autour du rachat de SFR se poursuivent. Orange, Bouygues Telecom et Free ont obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 5 juin 2026 pour tenter de finaliser un accord avec Altice France sur le partage des actifs de l’opérateur. Rien n’est encore acté officiellement, mais en coulisses, plusieurs scénarios commencent déjà à émerger concernant l’avenir des marques SFR et RED.

Car au-delà du partage des abonnés et des infrastructures, c’est aussi l’avenir commercial de ces marques bien connues des Français qui se joue actuellement.

Dans le scénario actuellement étudié, Bouygues Telecom récupérerait SFR Business, la branche dédiée aux entreprises. Ce choix permettrait à l’opérateur de renforcer sa présence sur le marché professionnel, où Orange reste largement dominant. La marque SFR Business bénéficie déjà d’une forte notoriété auprès des entreprises et des collectivités, ce qui en fait un actif stratégique pour Bouygues.

Free réfléchirait à conserver RED

Du côté de Free, le sujet le plus sensible concerne RED by SFR et ses plusieurs millions d’abonnés low-cost. Selon les informations de BFM Business, Free envisagerait désormais de conserver RED comme marque distincte, alors qu’un temps, l’idée d’une disparition progressive avec migration des clients vers Free semblait privilégiée.

RED pourrait ainsi devenir la marque low-cost du groupe iliad. Cette stratégie permettrait à Free de continuer à proposer des offres très agressives sans forcément toucher aux tarifs de ses forfaits Free Mobile et Freebox.

L’avenir de la marque SFR elle-même reste également flou. Les abonnés mobile et fixe de l’opérateur doivent être répartis entre Orange, Bouygues Telecom et Free, ce qui représente un chantier technique et commercial colossal. Dans ce contexte, la marque SFR pourrait continuer à être utilisée pendant plusieurs années, le temps pour les opérateurs de migrer progressivement les clients vers leurs propres offres et réseaux. Selon plusieurs hypothèses évoquées dans le secteur, la disparition complète de SFR pourrait n’intervenir qu’à l’horizon 2030, une fois l’intégration totalement terminée.

Même si les discussions avancent, aucun accord définitif n’a encore été signé. Les trois opérateurs ont eux-mêmes rappelé que les négociations restaient en cours et qu’il n’existait « aucune certitude » d’aboutir à une opération finale. Et même en cas d’accord début juin, le projet devra encore franchir plusieurs étapes importantes, notamment les consultations des représentants du personnel ainsi que les validations réglementaires liées à la concurrence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox