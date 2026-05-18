Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite unique débarque sur Pluto TV

Le monde vu depuis l’espace, en temps réel. Connectée directement aux caméras de la Station spatiale internationale, la chaîne Space Live propose un flux continu inédit dédié à l’observation de la Terre depuis l’orbite. Une expérience immersive qui met l’espace à portée de tous, accessible gratuitement via Pluto TV.

Pluto TV enrichit son offre gratuite avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne entièrement consacrée à Space Live. Disponible dès aujourd’hui, elle diffuse en continu des images en direct captées depuis la Station spatiale internationale, offrant une vue permanente de la Terre telle qu’elle est observée depuis l’espace.

Space Live repose sur un principe simple : retransmettre, sans interruption, un flux vidéo issu des caméras embarquées à bord de la Station spatiale internationale. Le résultat propose une observation constante de la planète, entre passages au-dessus des continents, vues des océans, et alternance entre lumière du jour et obscurité de l’orbite. L’ensemble constitue une expérience contemplative unique, à la frontière entre science, technologie et immersion visuelle.

Pluto TV multiplie ainsi les chaînes thématiques pour proposer des expériences continues autour de contenus variés, allant des séries aux documentaires, en passant désormais par l’exploration spatiale en direct. Pluto TV est accessible sur de nombreux supports : navigateur web, applications mobiles, ainsi que sur les principaux appareils connectés comme Apple TV, Android TV ou Amazon Fire TV. La plateforme est également disponible via le Play Store sur les players inclus pour les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K (ou en multi-TV). Les abonnés Free peuvent ainsi accéder facilement à cette nouvelle chaîne directement depuis leur téléviseur, sans surcoût ni abonnement supplémentaire, et profiter en continu d’une fenêtre ouverte sur la Terre depuis l’espace.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox