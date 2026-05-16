Piratage : vous pourriez bientôt être sanctionnés si vous regardez du sport en streaming illégal

La ministre des Sports, Marina Ferrari, souhaite aller plus loin dans la lutte contre le streaming illégal de compétitions sportives en envisageant des sanctions contre les utilisateurs eux-mêmes.

Le gouvernement se dirige-t-il vers un nouveau tour de vis face à l’explosion du piratage sportif en France, avec dans le viseur non seulement les plateformes illégales, mais aussi les internautes qui les utilisent ? Dans un entretien accordé aux Échos, la ministre des Sports, Marina Ferrari, défend un durcissement du dispositif actuellement étudié au Parlement sur les droits audiovisuels du sport. Le texte prévoit déjà d’automatiser le blocage des sites pirates afin de permettre des coupures quasiment en temps réel, sans attendre systématiquement une décision de justice.

Mais pour Marina Ferrari, cela ne suffira pas. « Il faudra, dans un deuxième temps, mettre en place des sanctions à destination de l’utilisateur final », affirme-t-elle, estimant que l’ampleur du piratage impose d’aller plus loin. Le gouvernement s’appuie notamment sur des chiffres de l’Arcom évoquant près de 10 millions d’internautes consommant illégalement des contenus sportifs ou culturels en France, pour un manque à gagner total estimé à 1,5 milliard d’euros par an, dont environ 300 millions pour le sport.

Le calendrier parlementaire reste toutefois flou. L’examen de la proposition de loi a été repoussé en raison d’autres textes prioritaires, mais le gouvernement espère toujours une adoption avant la fin de la session parlementaire, prévue le 30 juin

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox