Netflix continue de supprimer des fonctionnalités pourtant pratiques

Netflix mise de plus en plus sur ses recommandations personnalisées, au point de supprimer certains outils de navigation manuelle.

Netflix continue de modifier l’interface de son service, après avoir notamment abandonné son propre lecteur sur Apple TV. La plateforme de streaming a en effet supprimé une fonctionnalité pourtant très pratique sur sa version web : le tri des films et séries par ordre alphabétique. Une évolution discrète, repérée notamment par le site spécialisé What’s on Netflix, qui réduit un peu plus les possibilités de navigation manuelle dans le catalogue.

Jusqu’à présent, les utilisateurs de la version web pouvaient appliquer différents filtres lorsqu’ils parcouraient les onglets « Films » ou « Séries ». Il était notamment possible de trier les contenus par ordre alphabétique, de les classer par année de sortie ou encore d’afficher les nouveautés plus facilement. Ces options ont désormais disparu. À la place, Netflix mise presque exclusivement sur des recommandations personnalisées basées sur l’algorithme de la plateforme.

Une navigation de plus en plus guidée par l’algorithme

Ce changement s’inscrit dans une tendance plus large chez Netflix : pousser davantage les utilisateurs vers des contenus recommandés automatiquement plutôt que vers une exploration libre du catalogue. Sur smartphone et télévision, ces options de tri avaient déjà été supprimées depuis quelque temps. La version web était l’un des derniers endroits où il restait encore possible de parcourir le catalogue de manière plus classique.

Netflix conserve bien un tri par genre, ainsi que l’accès à certaines catégories cachées via des codes spécifiques, mais les possibilités restent désormais beaucoup plus limitées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox