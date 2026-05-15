Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC à récupérer, sauvez le monde ou survivez à un naufrage…

Entre hack ’n’ slash brutal, tension d’escape game et survie en pleine époque des grandes découvertes, la sélection de jeux PC de la semaine mise sur des aventures intenses et exigeantes.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : un roguelite sombre inspiré des romans graphiques des années 1980, un escape game sous pression nucléaire et une aventure de survie dans les Caraïbes du XVIe siècle. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel..

Commençons avec Lethal Honor – Order of the Apocalypse (Epic Games Store). Ce hack ’n’ slash roguelite vous plonge dans un univers post-apocalyptique sombre où une organisation secrète lutte contre des créatures surnaturelles pour assurer la survie de l’humanité.

Le jeu mise sur des combats nerveux et exigeants, dans lesquels il faut combiner capacités, artefacts et enchantements pour survivre à des affrontements particulièrement brutaux. Son style graphique inspiré des romans graphiques sombres des années 1980 accompagne une histoire remplie de mystères et de secrets à découvrir.

Enchaînons avec 60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG). Dans cet escape game à la première personne, vous disposez d’exactement 60 minutes en temps réel pour empêcher une catastrophe nucléaire. Une fois le compte à rebours lancé, impossible de revenir en arrière.

Vous devez explorer un bunker rétrofuturiste inspiré de la Guerre froide, résoudre des énigmes mécaniques et remettre en marche des systèmes critiques avant qu’il ne soit trop tard. Une expérience immersive où chaque minute compte.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Et enfin, voici Survival: Fountain of Youth (Amazon Games). Ce jeu de survie en monde ouvert vous place dans la peau d’un explorateur du XVIe siècle naufragé dans les Caraïbes après une expédition à la recherche de la mythique Fontaine de Jouvence.

Pour survivre, il faut fabriquer des outils, construire des abris, gérer ses ressources et affronter les dangers naturels comme les prédateurs ou les maladies. L’aventure propose également d’explorer plusieurs îles et de découvrir les secrets d’une civilisation disparue.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, selon les jeux, il peut être nécessaire de lier votre compte à une plateforme comme Epic Games Store ou de récupérer un code à activer sur le launcher correspondant.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox