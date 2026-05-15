Vente de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free obtiennent officiellement un délai supplémentaire pour boucler l’opération

Comme pressenti ces derniers jours, les négociations autour du rachat de SFR ne seront pas bouclées dans les délais initiaux. Mais Altice France vient de prolonger la période d’exclusivité accordée au consortium formé par Orange, Bouygues Telecom et Free jusqu’au 5 juin 2026.

Ce n’est désormais plus une simple hypothèse. Dans un communiqué publié ce 15 mai, Orange, Bouygues Telecom et Free annoncent officiellement l’extension de la période de négociations exclusives engagée en vue du rachat des actifs de SFR.

Initialement prévue jusqu’au 15 mai 2026, cette phase d’exclusivité est finalement prolongée jusqu’au 5 juin prochain, Altice ayant accepté ce délai supplémentaire. Les parties expliquent poursuivre des « discussions constructives » autour de cette opération hors norme, valorisée à 20,35 milliards d’euros. Cette annonce confirme ainsi les informations révélées il y a une semaine selon lesquelles les négociations exclusives étaient trop complexes pour être finalisées dans les temps. Si le principe du rapprochement ne semble pas remis en cause à ce stade, plusieurs points techniques et juridiques restent encore à régler, notamment autour de la répartition des actifs, des mécanismes d’ajustement de prix ou encore de la documentation finale de l’opération. Les trois opérateurs restent toutefois prudents dans leur communication. Dans leur communiqué, ils rappellent qu’« à ce stade, il n’y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à un accord ».

Même en cas d’accord définitif début juin, le chantier restera immense. Le projet devra ensuite passer par les consultations des représentants du personnel puis franchir plusieurs étapes réglementaires majeures, notamment en matière de concurrence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox