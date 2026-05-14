Le saviez-vous : Free offre 4 services pendant 3 mois avec ses Freebox Pop et Ultra Essentiel

Canal+, Prime Video, HBO Max et Cafeyn… Free intègre toujours des avantages temporaires sur ses Freebox Pop et Ultra Essentiel, mais certains nécessitent une activation rapide pour ne pas passer à côté de l’offre.

En choisissant une Freebox Pop ou une Freebox Ultra Essentiel, les nouveaux abonnés peuvent actuellement profiter de quatre services offerts pendant trois mois : Canal+ La Chaîne, Prime Video (Amazon Prime), HBO Max Basic avec publicité et Cafeyn. Mais certaines conditions et démarches d’activation existent.

Le cas le plus sensible concerne Canal+ La Chaîne. Free est aujourd’hui le seul opérateur à proposer cette nouvelle formule de Canal+ sur ses box. Cette offre donne accès au direct de la chaîne cryptée ainsi qu’au replay courte durée. Les abonnés peuvent notamment retrouver les films et séries récents de Canal+, le meilleur match du mercredi de Ligue des champions, des rencontres de Top 14, certains matchs de Premier League, ou encore l’intégralité des Grands Prix de Formule 1 et MotoGP hors essais et qualifications.

Mais pour profiter des trois mois offerts, il ne suffit pas d’être abonné à une Freebox compatible. L’abonné doit impérativement activer l’offre Canal+ dans les deux mois suivant l’activation de sa ligne Freebox. Passé ce délai, l’avantage est définitivement perdu. Ceux qui souscrivent à temps bénéficient alors de trois mois gratuits, auxquels s’ajoute le mois en cours au moment de l’activation. À l’issue de cette période, l’abonnement continue automatiquement au tarif de 15,99€/mois, sauf résiliation. À noter également que cette formule reste limitée à un seul flux simultané et ne permet pas l’enregistrement des programmes.

Pour Prime Video et HBO Max, l’activation passe directement par l’espace abonné Freebox, dans la rubrique Télévision. Prime Video est offert pendant trois mois puis facturé 6,99€/mois sans engagement. L’offre reste réservée aux abonnés qui ne sont pas déjà membres Prime et qui n’ont jamais bénéficié de cette promotion. Les utilisateurs possédant déjà un abonnement Amazon Prime continuent, eux, d’être facturés directement par Amazon s’ils choisissent de conserver leur formule actuelle. Même principe pour HBO Max Basic avec publicité, proposé pendant trois mois avant un passage à 5,99€/mois. Là encore, l’activation doit être réalisée depuis l’espace abonné Freebox.

Enfin, Cafeyn permet d’accéder à des milliers de journaux et magazines numériques depuis une seule application. L’offre est accessible depuis la rubrique « Mon abonnement » puis « Offre de presse Cafeyn » dans l’espace abonné Freebox. Après activation et création d’un compte Cafeyn, les abonnés bénéficient de trois mois offerts avant une facturation à 9,99€/mois sans engagement. Le service autorise jusqu’à trois connexions simultanées.

Affichée à 29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois, la Freebox Pop reste l’offre la plus accessible de Free avec le Wi-Fi 7 bi-band, jusqu’à 5 Gbit/s partagés en fibre, un répéteur Wi-Fi 7 sur demande et plus de 300 chaînes TV incluses. La Freebox Ultra Essentiel monte en gamme avec un débit fibre pouvant atteindre 8 Gbit/s en téléchargement et en envoi, le Wi-Fi 7 quad-band, un Pocket Wi-Fi inclus sur demande et plus de 340 chaînes TV dont TV by CANAL. Son tarif est fixé à 39,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox