Bouygues Telecom reprend un peu plus d’avance sur Free Mobile sur la 4G et 5G 3,5 GHz

Après plusieurs mois durant lesquels Free Mobile avait fortement réduit l’écart, Bouygues Telecom a repris l’initiative en avril sur les déploiements 4G et 5G 3,5 GHz. L’opérateur accélère nettement et redonne de l’air dans son duel avec son rival.

La bataille des antennes mobiles continue de faire rage entre deux opérateurs français, mais le mois d’avril marque un léger tournant. Selon le nouvel observatoire publié par l’ANFR au 1er mai 2026, Bouygues Telecom a clairement haussé le rythme sur la 4G comme sur la 5G dans la bande 3,5 GHz, pendant que Free Mobile affiche une progression plus modérée.

Sur la 5G 3,5 GHz, considérée comme la bande cœur des réseaux nouvelle génération, Bouygues Telecom compte désormais 11 098 sites techniquement opérationnels, contre 10 955 pour Free Mobile. Le différentiel reste limité, mais il repart à la hausse après plusieurs mois de rattrapage intensif de l’opérateur de Xavier Niel. Surtout, Bouygues Telecom a activé 100 nouveaux sites sur le seul mois d’avril, contre 75 pour Free Mobile. Orange conserve pour sa part une large avance avec 14 099 sites actifs et reste l’opérateur le plus offensif du mois avec 134 nouvelles activations.

Même dynamique sur la 4G. Bouygues Telecom atteint désormais 31 573 sites en service, contre 31 036 pour Free Mobile. Là encore, l’écart se recreuse après avoir fortement fondu ces derniers mois. En avril, Bouygues Telecom a activé 342 nouveaux sites 4G, soit un rythme particulièrement soutenu, tandis que Free Mobile n’en a ajouté que 85. Orange reste leader avec 32 693 sites actifs, mais sa progression mensuelle est identique à celle de Free Mobile. Le dernier observatoire montre que Bouygues Telecom ne compte pas laisser son concurrent lui ravir la deuxième place aussi facilement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox