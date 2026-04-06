5G : Free Mobile accélère et s’apprête à doubler Bouygues Telecom sur la bande 3,5 GHz, Orange va encore plus vite

La montée en puissance de la 5G sur la bande cœur des réseaux se confirme. Selon le dernier observatoire de l’ANFR, le mois de mars marque une nouvelle accélération tirée cette fois par Orange, tandis que Free Mobile continue de combler son retard à grande vitesse.

A quel rythme les opérateurs déploient-il en 2026 la 5G sur le territoire ? D’après le nouvel observatoire de l’Agence nationale des fréquences, sur la bande coeur 3,5 GHz, Orange conserve au 1er avril 2026 largement la tête avec 13 965 sites techniquement opérationnels, devant un trio très resserré : Bouygues Telecom (10 998 sites), Free Mobile (10 880 sites) et SFR (10 586 sites).

L’écart reste donc significatif entre le leader et ses concurrents, mais la lutte est extrêmement serrée pour la deuxième place. C’est toutefois sur la dynamique mensuelle que le rapport de force évolue. En mars, Orange est l’opérateur le plus offensif avec 146 nouveaux sites activés en 3,5 GHz, confirmant sa stratégie de densification continue. Free Mobile suit avec 139 activations, un niveau élevé également, tandis que Bouygues Telecom (+54) et SFR (+52) restent plus en retrait. Ce point semble révélateur de la tendance actuelle, si Free accélère fortement, c’est bien Orange qui imprime le rythme sur le mois écoulé.

Pour autant, la dynamique de fond reste favorable à Free Mobile. Longtemps en retard sur cette bande stratégique, l’opérateur a enclenché un rattrapage express. Il avait d’ailleurs franchi in extremis le seuil des 10 500 sites 3,5 GHz fin décembre, respectant ses obligations. Aujourd’hui, Free est revenu quasiment au niveau de Bouygues Telecom et dépasse SFR en volume, ce qui semblait encore difficilement envisageable il y a quelques mois. Au total, la France compte 31 691 sites 5G opérationnels en 3,5 GHz, un indicateur qui confirme le basculement progressif vers une 5G plus performante, centrée sur les débits et la capacité.

Mais le classement est très différent lorsqu’on élargit la focale à l’ensemble des fréquences 5G. Free Mobile reste de loin en tête avec 22 834 sites 5G techniquement opérationnels toutes bandes confondues, grâce notamment à son déploiement massif en 700 MHz. Il devance Bouygues Telecom (18 183 sites), Orange (17 004 sites) et SFR (16 466 sites).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox