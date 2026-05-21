Des abonnés Freebox Révolution se retrouvent avec des pubs envahissantes, Free veut régler le souci

Un bug sur certaines Freebox Révolution force l’affichage de publicités malgré des réglages désactivés. Free a reconnu le problème et prépare un correctif.

Des abonnés Freebox Révolution ont eu une mauvaise surprise ces derniers jours. Malgré des réglages désactivés depuis longtemps, certains voient réapparaître des publicités et pages promotionnelles directement sur l’écran d’accueil de leur box. Un bug reconnu par Free, qui promet désormais un correctif.

Le problème est remonté sur le bugtracker officiel de Freebox pour la version 1.3.57.2 du player Révolution. Un abonné explique que les options permettant de désactiver l’affichage des contenus promotionnels ne fonctionnent plus correctement.

Dans son message, l’utilisateur indique que les paramètres « Afficher les nouvelles sur l’écran d’accueil » et « Autoriser l’affichage des pages évènementielles », pourtant réglés sur « Non », sont désormais ignorés. Résultat : des contenus publicitaires continuent de s’afficher sur l’interface d’accueil. Plus étonnant encore, l’utilisateur explique que même après avoir tenté de désactiver une nouvelle fois ces options, les réglages reviennent automatiquement sur « Oui » après un redémarrage ou un retour dans les menus. Le bug semble donc empêcher totalement les abonnés concernés de bloquer ces contenus promotionnels.

Free a rapidement reconnu le problème. Sur le bugtracker officiel, Thibaut Freebox, administrateur de la plateforme, a confirmé pouvoir reproduire le dysfonctionnement : « Je reproduis le bug. On regarde pour corriger. »

Pour l’instant, Free n’a pas communiqué de délai concernant le déploiement d’un correctif. Mais cette réponse confirme qu’il s’agit bien d’un bug logiciel et non d’un changement volontaire de politique concernant l’affichage des publicités sur la Freebox Révolution. En espérant que le bug soit corrigé rapidement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox