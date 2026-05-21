Free lance une mise à jour des Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra avec deux nouveautés

À peine deux semaines après avoir enfin introduit les routes statiques sur ses Freebox, une fonctionnalité réclamée depuis près de 15 ans par certains abonnés avancés, Free déploie déjà une amélioration importante avec une nouvelle mise à jour du Server.

Free a lancé le 20 mai une nouvelle version 4.11.1 du Freebox Server pour les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. Parmi les nouveautés, l’opérateur fait évoluer la gestion des routes statiques, introduite début mai avec la version 4.10.1. Désormais, « il est maintenant possible de créer des routes statiques vers toutes les addresses IP privées », annoncent les développeurs. Une évolution qui élargit les possibilités offertes aux utilisateurs disposant de réseaux complexes, de routeurs tiers type OPNSense, Cisco ou FortiGate, ou encore de plusieurs sous-réseaux domestiques.

Cette nouvelle version apporte également une autre nouveauté pratique : « un nom de domaine est maintenant associé automatiquement à chaque périphérique réseau ». De quoi faciliter l’identification et l’accès aux appareils présents sur le réseau local. Enfin, Free corrige un bug lié à la DMZ, laquelle était « toujours considérée désactivée lors de la configuration ». La DMZ pour zone démilitarisée est un sous-réseau séparé du réseau local.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox