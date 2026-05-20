Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox fait sauter une limite pour ses abonnés, une nouvelle norme qui change la donne…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

19 mai 2016 : Orange lance la Livebox 4

L’opérateur historique a lancé sa nouvelle Livebox sept ans auparavant. À l’époque de son lancement le 19 mai 2016, beaucoup de changement étaient proposés par ce nouveau modèle, avec notamment l’intégration de la 4K, un WiFi 4 fois plus rapide. L’accent était mis sur la connectivité et l’adaptabilité au monde des objets. Une estimation faisait état de 7 écrans connectés par foyer, donc Orange s’est adapté à l’hyper connectivité. Le débit cumulé de 1.9 Gbit/s permettait de pouvoir connecter jusqu’à 10 écrans maximum au même moment. Elle a depuis été remplacée par la Livebox 5 puis 6 pour l’offre Max.

20 mai 2008 : Free, premier opérateur à proposer la chaîne LCP-Assemblée nationale 24h/24h

“Free fait entrer les Freenautes au coeur de l’actualité politique et parlementaire” annonçait l’opérateur de Xavier Niel le 20 mai 2008. C’est en effet une chaîne importante pour suivre la vie politique Française qui débarquait sur la Freebox, dans sa version 24h/24h. Car à l’époque, la chaîne publique LCP-Assemblée Nationale était diffusée exclusivement en alternance avec Public Sénat. Une première chez les opérateurs télécoms français.

20 mai 2012 : Exit la Neufbox, bonjour la box de SFR !

Les changements de noms pour SFR continuent : c’est dorénavant la Neufbox, créée par l’opérateur Neuf Télécom, qui change de nom après 9 ans d’existence, ironique, non ? La Neufbox devient ainsi, le 20 mai 2012, la box de SFR, même si l’opérateur au carré rouge a continué d’utiliser le terme Neufbox pour ses offres longtemps après le rachat de Neuf Télécom.

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20 mai 2023 : Free lance pour la première fois sa propre télécommande virtuelle Freebox

Le 20 mai 2023, Free a lancé une nouvelle fonctionnalité sur iOS permettant aux abonnés Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet de contrôler leur Freebox TV via une télécommande virtuelle intégrée à l’application Freebox Connect. Simple d’utilisation, elle permet d’accéder aux fonctions classiques (zapping, replays, enregistrements, Netflix, YouTube, etc.) directement depuis un iPhone. L’arrivée de cette fonctionnalité sur Android s’est faite plus tard. Puis sera intégrée pour tous sur l’application Free.

21 mai 2007 : Free étend l’accessibilité à son service télévision

Free a proposé en 2007 une nouvelle norme permettant l’éligibilité à son offre TV au plus grand nombre. Remettons un peu de contexte : à l’époque, il fallait un débit de 3.5 Mbit/s pour accéder au service Freebox TV. Ceux qui ont connu ces temps immémoriaux et ont par exemple vécu à la campagne savent qu’un débit de ce type n’était pas aussi fréquent qu’aujourd’hui. Free a donc mis en place une nouvelle norme pour la compression de son flux TV, passant le débit nécessaire pour y accéder à 1.7 Mbit/s et permettant l’accès à la télévision par internet à un plus grand nombre d’abonnés. Un grand changement pour les abonnés Freebox, le 21 mai 2007.



22 mai 1973 : naissance de l’Ethernet

Le 22 mai 1973, marque la naissance de l’Ethernet. C’est la date de la rédaction d’un mémo par l’ingénieur Robert Metcalfe à ses patrons du Xerox Palo Alto Research Center pour expliquer le potentiel de ce nouveau protocole de réseau local à commutation de paquets, .

Son nom a deux origines : le terme ether était issu d’une théorie scientifique supposant qu’il s’agissait d’une matière invisible qui constituait une grande partie de l’univers et par laquelle les ondes se propageaient. Le suffixe net quant à lui vient de “network”, mot anglais désignant un réseau.

L’Ethernet est basé sur le principe de membres (pairs) sur le réseau, envoyant des messages dans ce qui était essentiellement un système radio, captif à l’intérieur d’un fil ou d’un canal commun, parfois appelé l’éther. Chaque pair est identifié par une clé globalement unique, appelée adresse MAC, pour s’assurer que tous les postes sur un réseau Ethernet aient des adresses distinctes.

Depuis le protocole n’a eu de cesse d’évoluer, à son origine le débit était de 3 Mb/s ce qui était déjà considérable dans les années 70. Les débits ont depuis été décuplés, au point que certaines box proposent des débits de 8Gb/s pour le grand public.

22 mai 2018 : Free autorise officiellement l’utilisation de ses cartes SIM dans les tablettes ou clés 3G/4G

Une autorisation officielle de l’opérateur. Le 22 mai 2018, Free Mobile a dévoilé de nouvelles Conditions Générales d’Abonnement apportant, comme souvent plusieurs évolutions. L’une d’entre elle a plus attiré l’attention que d’autres, puisqu’il était auparavant précisé dans un article estampillé 4.2 que l’opérateur interdisait “ utilisation de la SIM dans un équipement non dédié aux communications interpersonnelles“. De quoi restreindre l’usage des cartes SIM Free mobile, en théorie, uniquement aux smartphones. Si aucune sanction n’était vraiment appliquée par l’opérateur en cas de manquement à cette règle, il s’agissait ici d’un feu vert donné aux abonnés Free Mobile pour installer leur carte SIM dans une tablette ou dans un routeur, ce que certains n’ont pas hésité à faire pour profiter par exemple d’une data illimitée à 15.99€ en 4G à travers leur maison.

23 mai 2024 : Free lance son appli incontournable

Nous en parlions un peu plus haut, l’application Free était lancée en mai 2024, officiellement. Au début, il s’agissait avant tout d’une application de gestion d’espace abonné. Mais l’application a évolué au fil du temps, intégrant de nouvelles fonctionnalités puis plus récemment les fonctionnalités de Freebox Connect, qui n’est d’ailleurs plus proposée sur les stores. L’appli est devenue indispensable si vous souhaitez piloter votre Freebox ou gérer votre abonnement sur mobile.

24 mai 1848 : le premier télégramme est envoyé

Ce 24 mai, Samuel Morse envoyait avec succès le tout premier télégramme en morse. L’américain, peintre de formation rentre alors d’Europe après avoir surpris une conversation sur une récente invention de Marie André Ampère, l’électro-aimant. Il se lance dans la fabrication d’un télégraphe électrique et invente le code éponyme en 1838. Le premier message envoyé ainsi fut “What that god wrought”, “Ce que Dieu a forgé”, depuis le Capitole à Washington et sera réceptionné à 600km de là, à Baltimore. Le morse reste encore utilisé aujourd’hui pour notamment pour les communications de secours de l’armée et par les radio amateurs.

Pour ceux qui souhaitent en découvrir plus sur cette technologie, une petite vidéo assez courte revenant sur l’histoire du télégramme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox