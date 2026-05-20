Free ne convainc pas la majorité avec Free Max, mais pourrait déjà tenir un vrai succès premium

Allez-vous craquer pour Free Max ? Univers Freebox a interrogé début avril ses lecteurs sur le nouveau forfait illimité de l’opérateur. Les résultats montrent aujourd’hui un accueil contrasté, mais aussi un vrai potentiel pour cette offre premium.

Plus d’un mois après son lancement, le forfait Free Max continue de diviser les abonnés Free Mobile. Présentée comme une “révolution” par l’opérateur avec sa data illimitée en France et dans plus de 135 destinations, cette nouvelle formule premium à 29,99€/mois (19,99€/mois pour les abonnés Freebox) ne laisse visiblement pas indifférent.

Le 3 avril dernier, Univers Freebox lançait un sondage intitulé « Allez-vous craquer pour le forfait Free Max ? ». Après 4 886 participations, les résultats montrent qu’une majorité des répondants ne prévoit pas de souscrire à cette offre : 67% répondent “Non” et 17% “Probablement non”.Mais à l’inverse, 8% des participants déclarent vouloir passer chez Free Max, tandis que 8% supplémentaires se disent “Probablement” intéressés. Au total, cela représente donc 16% de répondants séduits ou potentiellement séduits par cette nouvelle formule.

Un chiffre qui peut paraître limité au premier abord, mais qui reste loin d’être anodin pour une offre premium dans le secteur des télécoms. Les opérateurs ne cherchent généralement pas à convertir l’ensemble de leur parc avec ce type de forfait plus cher, mais plutôt une fraction d’abonnés à forte valeur ajoutée : gros consommateurs de data, voyageurs fréquents ou utilisateurs prêts à remplacer leur connexion fixe par du mobile illimité.

À titre d’exemple, si un niveau d’intérêt similaire se retrouvait à l’échelle des 15,7 millions d’abonnés Free Mobile revendiqués par l’opérateur, cela représenterait potentiellement près de 2,5 millions de clients intéressés par Free Max. Historiquement connu pour casser les prix avec ses forfaits 2€ et à 19,99€/mois, l’opérateur cherche désormais aussi à installer une offre plus premium, centrée sur les usages intensifs, plutôt qu’une simple guerre tarifaire même si Free Max est aussi proposé à 19,99€/mois aux abonnés Freebox. Reste maintenant à voir si cet intérêt se traduira réellement dans les recrutements à compter du 2ème trimestre puisque l’offre a été lancée à la fin du 1er exercice 2026 dont les résultats seront présentés ce jeudi 21 mai.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox