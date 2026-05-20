Free va couper la connexion et résilier automatiquement certains abonnés Freebox non éligibles à sa fibre

Free va fermer certains accès ADSL historiques en zone non dégroupée. Des abonnés Freebox V5 Only et IP-ADSL reçoivent actuellement un mail les informant de l’arrêt prochain de leur ligne. Ils seront résiliés sans frais.

Une page se tourne discrètement chez Free. Comme le révèle ce 20 mai Busyspider, l’opérateur commence à prévenir certains abonnés Freebox Crystal/V5 en zone non dégroupée de l’arrêt prochain de leur accès ADSL, alors que leur adresse n’est pas encore éligible à la fibre.

En effet, dans un courriel transmis par exemple à cet abonné, Free annonce clairement : « le réseau ADSL sera arrêté par Free à votre adresse le 09 juillet 2026 ». L’opérateur précise également qu’« à ce jour, votre adresse n’est malheureusement pas encore éligible à la Fibre » et qu’il n’est donc « pas en mesure de proposer une solution de remplacement équivalente ». Le FAI précise également que l’accès à ses services sera donc coupé, idem en ce qui concerne les services complémentaires souscrits auprès de tiers et connectés à la Freebox, lesquels ne fonctionneront plus également (alarme connectée, surveillance médicale, abonnements TV…). Les contrats seront résiliés sans frais.

Cela concerne les abonnements Freebox Only ou IP-ADSL en zone non dégroupée, c’est-à-dire des lignes reposant encore sur des équipements Orange dans les centraux téléphoniques. Les abonnés ne disposaient alors que d’un accès ADSL, généralement sans service TV. Busyspider souligne qu’il s’agit cette fois d’une décision propre à Free, « indépendamment du calendrier de fermeture des accès cuivre par Orange ». Une nuance importante puisque le réseau cuivre n’est pas encore officiellement fermé partout dans les zones concernées. Conséquence directe, les abonnés concernés vont voir leur contrat résilié sans migration vers une autre offre Freebox.

Alors que l’opérateur avait annoncé la fin programmée des Freebox Crystal et One au 31 décembre 2025, tous les abonnés concernés n’ont visiblement pas encore franchi le pas. Certains utilisent toujours leur vieille Freebox V5/Crystal plusieurs mois après l’échéance initialement évoquée par l’opérateur. Et même s’ils sont encore éligibles à la fibre. Pour les derniers récalcitrants, l’opérateur propose aujourd’hui une offre Freebox Pop fidélité (avec TV) à seulement 29,99€/mois sans limite de durée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox