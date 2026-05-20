Free Mobile envoie un mail à certains abonnés pour les faire passer “en mode Max”

Dans une nouvelle campagne publicitaire par mail, Free cherche à accélérer l’adoption de son nouveau forfait lancé fin mars et présenté comme “la nouvelle révolution mobile”.

Free Mobile pousse désormais activement son nouveau forfait Free Max auprès de certains abonnés déjà clients. L’opérateur envoie actuellement un mail promotionnel mettant en avant sa nouvelle offre premium et ses usages data “sans limite”, avec un message clair : passer “en mode Max”.

Dans ce courriel, Free insiste particulièrement sur l’internet illimité en France mais aussi dans plus de 135 destinations à l’étranger, soit 18 de plus que le forfait Free 5G historique selon l’opérateur. Le mail met également en avant plusieurs destinations phares comme les États-Unis, le Japon, le Brésil, le Maroc ou encore la Thaïlande, avec des visuels très orientés voyage.

L’opérateur rappelle aussi le tarif réservé aux abonnés Freebox, à savoir 19,99€/mois sans engagement, contre 29,99€/mois pour les non-abonnés Freebox. Deux boutons d’action sont affichés dans le message : “Je passe en mode Max” et “Je découvre le forfait”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox