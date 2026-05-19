Abonnés Free Mobile : utilisez-vous le VPN inclus dans votre forfait ?

Si vous avez un forfait data chez Free Mobile (Série Free, Free 5G+ ou Free Max), vous avez gratuitement accès à un VPN proposé par Free. Mais l’utilisez-vous ?

Les VPN sont de plus en plus populaires, pour sécuriser sa connexion, accéder à des contenus géobloqués et bien d’autres usages. Dans ce contexte, Free a lancé en septembre mVPN, inclus dans ses forfaits Série Free, Free 5G+, puis dans ses forfaits Veepee et l’offre Free Max qui a été lancé plus récemment. L’opérateur entend ainsi proposer une vraie réponse à un usage de plus en plus présent.

Son VPN permet ainsi de se connecter à distance, via le réseau mobile, et vous créer une adresse IP au Pays Bas ou en Italie (aléatoirement). Une fonctionnalité innovante, et gratuite, encore jamais vue chez un opérateur mobile. Malgré tous ses avantages, une question demeure cependant : l’utilisez-vous régulièrement ? Vous pouvez nous répondre dans le sondage ci-dessous.

····· Sondage Abonnés Free Mobile : utilisez vous le VPN inclus dans votre forfait ? Non, je n'y ai pas accès (forfait 2€)

Non, je n'en ai pas l'usage / non je ne connais pas

Non, j'ai déjà un autre VPN que j'utilise à la place

Oui, occasionnellement

Oui, régulièrement (plus d'une fois par semaine)

Oui, tout le temps

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox