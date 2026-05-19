HBO Max se met lui aussi à un format très populaire, après Netflix et Paramount+

HBO Max se met lui aussi aux podcasts vidéo.

Après Netflix, un autre géant du streaming veut transformer sa plateforme en hub audio et vidéo autour de ses franchises. HBO Max vient d’annoncer le lancement de podcasts audio et vidéo en Europe, avec un premier focus sur Harry Potter, Game of Thrones ou encore The Last of Us.

L’objectif est clair : prolonger l’expérience des séries et films bien au-delà du simple visionnage, avec des discussions, analyses, coulisses et contenus dédiés aux fans. Une stratégie qui rappelle fortement celle déjà engagée par Netflix, qui multiplie lui aussi les formats courts, les podcasts vidéo et les contenus annexes sur sa plateforme.

Le mouvement pourrait d’ailleurs s’étendre à l’ensemble du secteur. Selon plusieurs informations récentes, Paramount+ préparerait également une offensive similaire autour des podcasts et des contenus compagnons liés à ses franchises.

HBO Max lance cette nouvelle offre avec “Harry Potter: The Official Film Podcast”, un podcast officiel consacré aux huit films de la saga.

Animé par la critique et présentatrice Rhianna Dhillon, le programme proposera des discussions autour des films, des anecdotes de tournage et des analyses destinées aux fans. La version vidéo sera disponible directement sur HBO Max, tandis que la version audio sera aussi diffusée sur Spotify, Apple Podcasts et d’autres plateformes.

Deux épisodes seront consacrés à chaque film, avec une diffusion hebdomadaire. Dès le mois de juin, HBO Max prévoit d’étendre son catalogue avec plusieurs podcasts liés à ses franchises les plus populaires.

Parmi eux :

The Game of Thrones Anniversary Special Podcast

A Knight of the Seven Kingdoms Podcast

The Game of Thrones Podcast: House of the Dragon

des podcasts autour de The Last of Us

des discussions liées à The Pitt ou encore Sinners

HBO Max veut ainsi proposer une expérience plus immersive et fidéliser davantage ses abonnés autour de ses univers phares. Pendant longtemps, les plateformes de streaming se concentraient uniquement sur les films et les séries. Désormais, elles cherchent à occuper davantage le temps des utilisateurs avec des contenus complémentaires.

Netflix a déjà largement amorcé ce virage avec ses extraits façon TikTok, ses expériences interactives, ses jeux mobiles et ses podcasts vidéo. Plus récemment, la plateforme a aussi annoncé vouloir intégrer davantage de publicité dans certains nouveaux formats.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox