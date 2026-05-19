Comment Free a tout bouleversé ? Le livre d’un ancien de l’opérateur se penche sur la question que tout le monde se pose depuis 20 ans

Ancien salarié de Free au moment du lancement de Free Mobile, Bassem Mejri publie un ouvrage de plus de 350 pages consacré à l’histoire, aux stratégies et aux méthodes qui ont façonné le groupe de Xavier Niel, de ses origines jusqu’à aujourd’hui.

Alors que les livres consacrés à Xavier Niel existent déjà par petites touches biographiques comme avec La Voie du Pirate ou plus récemment Une Sacrée Envie de Foutre le Bordel, un nouvel ouvrage entend cette fois se concentrer entièrement sur l’histoire de Free et sur les mécanismes qui ont permis à l’opérateur de bouleverser le marché français des télécoms.

Intitulé Envers et contre tout, ce livre signé Bassem Mejri, fondateur de Frégate Éditions et professeur en entrepreneuriat, retrace la période allant de 1966 à 2026 à travers ce qu’il présente comme une “analyse stratégique sans filtre” de la saga Free. L’auteur explique avoir mûri ce projet pendant plus de dix ans et revendique une approche à la fois analytique et entrepreneuriale. Passé par Free entre 2011 et 2013, il affirme avoir vécu de l’intérieur le lancement de Free Mobile et observé les méthodes de management, les stratégies de disruption et la relation entretenue avec les Freenautes. Dans l’avant-propos, Bassem Mejri raconte notamment avoir assisté en direct à la keynote historique de janvier 2012 annonçant l’arrivée de Free Mobile, un moment qu’il décrit comme “une révolution en marche où le fondateur venait de rabattre toutes les cartes”.

Le livre se présente comme une vaste étude de cas entrepreneuriale structurée chronologiquement, des débuts technologiques précédant même la naissance de Xavier Niel jusqu’à l’internationalisation d’Iliad et aux défis actuels du groupe. Le sommaire fait apparaître des chapitres dédiés à la création de la Freebox, à la révolution ADSL, à Free Mobile, à l’expansion internationale ou encore à la gestion financière et aux stratégies de disruption. L’auteur insiste également sur la dimension pédagogique de son ouvrage. Chaque grande période historique est suivie d’analyses et de “leçons” destinées aux entrepreneurs, managers ou passionnés d’innovation souhaitant comprendre les recettes qui ont permis à Free de s’imposer face à Orange, SFR et Bouygues Telecom. “Comment Free a-t-il fait pour réussir ?”, “Quels sont les véritables rouages de son modèle ?” ou encore “Quelle est sa culture ?” : voici quelques-unes des questions auxquelles l’ouvrage tente de répondre, loin selon son auteur des “angles sensationnalistes” souvent utilisés dans les documentaires ou portraits consacrés à Xavier Niel. Publié en avril 2026 par Frégate Éditions, Envers et contre tout est déjà disponible en librairie ainsi que chez Fnac et Decitre au prix de 19,99 €, comme le forfait 5G+ de Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox