Prime Video intègre une nouvelle chaîne en direct bien connue dans son offre gratuite

La chaîne d’information Euronews en français rejoint l’offre gratuite d’Amazon Channels sur Prime Video.

La télévision en direct continue de prendre de la place sur Prime Video. La plateforme d’Amazon accueille désormais la version française d’Euronews dans son offre de chaînes gratuites via Amazon Channels en France, renforçant encore un peu plus la place accordée aux chaînes linéaires au sein du service de streaming.

Concrètement, les utilisateurs de Amazon peuvent désormais regarder la chaîne d’information internationale gratuitement directement depuis l’interface de Prime Video, sans abonnement supplémentaire. Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie du géant américain visant à transformer Prime Video en véritable hub audiovisuel mêlant streaming, chaînes FAST (gratuites financées par la publicité) et chaînes premium.

L’intégration d’Euronews n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Ces derniers mois, plusieurs grands groupes audiovisuels français ont déjà renforcé leur présence sur Prime Video avec des chaînes en direct. C’est notamment le cas de France Télévisions et du Groupe M6, qui ont progressivement intégré leurs chaînes et contenus à l’écosystème d’Amazon.

Avec l’ajout d’Euronews, Amazon poursuit donc sa montée en puissance dans l’univers de la télévision en direct. Prime Video ne se limite plus seulement aux séries et aux films à la demande : la plateforme cherche désormais à devenir une porte d’entrée unique pour accéder à un large éventail de contenus, qu’ils soient gratuits, premium ou financés par la publicité. Pour rappel : Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel..

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox