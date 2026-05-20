Bouygues Telecom annonce offrir Cafeyn à tous ses abonnés mobiles

De la presse en illimité pendant 6 mois avec Cafeyn pour les abonnés mobiles de Bouygues Telecom.

À l’occasion de ses 30 ans, Bouygues Telecom lance une nouvelle opération promotionnelle pour ses abonnés mobile. L’opérateur offre jusqu’à six mois d’accès à la plateforme de presse numérique Cafeyn. Les clients concernés peuvent activer gratuitement cette option directement depuis l’application mobile ou l’espace client Bouygues Telecom afin de profiter de plus de 2 500 journaux et magazines accessibles sur le site et l’application Cafeyn. Si l’offre reste disponible jusqu’au 7 juin 2026, Bouygues Telecom précise qu’elle n’est pas cumulable avec un abonnement Cafeyn déjà en cours. À l’issue des six mois offerts, l’accès au service sera automatiquement interrompu, sans bascule vers une formule payante.

Depuis le début de l’année, Bouygues Telecom multiplie les cadeaux et opérations commerciales pour célébrer ses 30 ans. Il a notamment lancé une Bbox WiFi 7 édition spéciale créée avec Maison Sarah Lavoine, mais aussi offert un mois d’accès à CINÉ+ OCS à l’ensemble de ses clients, proposé un film en VOD gratuit et fait gagner un smartphone Samsung Galaxy chaque jour pendant 1 mois. L’opérateur a également lancé une opération spéciale pour ses abonnés les plus fidèles avec 3 000 “Extra Bbox” offertes aux clients présents depuis 30 ans, accompagnés de remises exceptionnelles. De son côté, la marque B&YOU a aussi participé aux festivités avec un “Giga Jackpot” permettant de remporter jusqu’à 100 000 euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox