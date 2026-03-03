Bouygues Telecom annonce offrir 30 films à tous ses abonnés fixe pour célébrer ses 30 ans

30 films cultes proposés gratuitement en VOD aux abonnés Bbox et un Samsung Galaxy sera mis en jeu chaque jour pour les clients mobile.

Bouygues Telecom poursuit les célébrations de son trentième anniversaire avec une nouvelle initiative destinée à ses abonnés. L’opérateur annonce offrir une sélection de 30 films en vidéo à la demande, accessibles directement depuis la rubrique VOD de la Bbox. L’opération se déroule du 4 mars au 2 avril, avec un film offert chaque jour.

À travers cette sélection, Bouygues Telecom promet de faire redécouvrir “30 ans de cinéma”, avec une programmation composée de films cultes issus de différentes périodes. En parallèle, l’opérateur lance également une opération destinée aux clients mobile. Entre le 2 et le 31 mars, un smartphone Samsung Galaxy est mis en jeu chaque jour. Pour tenter leur chance, les abonnés doivent se rendre quotidiennement dans l’application Bouygues Telecom.

Selon l’opérateur, ces deux initiatives s’inscrivent dans les différentes actions mises en place pour marquer ses 30 ans. Depuis le début de l’année, Bouygues Telecom a déjà lancé plusieurs opérations spéciales, comme un “Giga Jackpot” de 100 000 euros organisé par sa marque B&YOU ou encore des remises exceptionnelles et des Extra Bbox offerts à certains clients fidèles depuis trois décennies.

