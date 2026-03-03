Frais d’activation sur les box internet : la gratuité sur demande revient chez un opérateur majeur mais il faudra faire vite

Bouygues telecom offre à nouveau (sur demande) les frais de mise en service sur ses offres fixe jusqu’au 15 mars, le yoyo continue.

Leader des recrutements sur le fixe en 2024 et 2025, Bouygues Telecom remet sur la table un levier promotionnel bien connu pour séduire de nouveaux abonnés. Après les avoir facturés ces dernières semaines, Bouygues Telecom fait à nouveau marche arrière. L’opérateur propose actuellement les frais de mise en service de 48 € offerts pour toute souscription à ses offres fixes, qu’il s’agisse des Bbox classiques Fit, Must et Ultym ou de l’offre B&You Pure fibre. Une pratique désormais bien connue dans le secteur : la stratégie du « yoyo » autour de ces frais d’activation. Tout comme chez Free, la gratuité n’est toutefois pas automatique, il s’agit d’un remboursement sur demande, conditionné notamment à la conservation du numéro de téléphone fixe lors de la souscription.

L’offre est valable du 2 mars au 15 mars 2026 pour toute première souscription à une offre fibre éligible, sous réserve d’éligibilité au raccordement fibre jusqu’au domicile. Les nouveaux abonnés doivent ensuite effectuer une demande de remboursement, en ligne ou par courrier, accompagnée de plusieurs justificatifs (facture mentionnant les frais de mise en service, confirmation de souscription, confirmation de portabilité et RIB). Le remboursement des 48 € est ensuite effectué par virement dans un délai pouvant aller jusqu’à 8 semaines, à condition d’être toujours client et à jour de ses paiements au moment du traitement du dossier.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de forte concurrence entre les opérateurs sur le marché du fixe. Orange facture toujours 49 € de frais de mise en service sur ses offres Livebox. SFR applique également 49 € de frais d’ouverture de service, sauf chez RED by SFR, où ils sont offerts sur demande pour toute souscription à partir du 22 janvier, il s’agit d’un remboursement sur facture suivant la participation à l’offre de remboursement. Chez Sosh, ces frais ont récemment fait leur retour : depuis début février, la Boîte Sosh intègre à nouveau 39 € de frais de mise en service, après plusieurs mois de gratuité.

Free reste aujourd’hui campé sur la même stratégie. Depuis juin 2025, l’opérateur rembourse sans interruption les 49 € de frais de mise en service lors d’une souscription Freebox en ligne, à condition de conserver son numéro fixe. Cette remise n’est pas automatique : les abonnés doivent en faire la demande dans les deux mois suivant l’activation de leur ligne. La gratuité temporaire des frais de mise en service apparaît comme un outil commercial classique pour accélérer les recrutements. Et Bouygues Telecom, semble bien décidé à continuer d’utiliser ce levier pour maintenir la pression sur ses concurrents.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox