Paramount prévoit une fusion d’HBO Max et de son propre service de streaming

Paramount+ et HBO Max réunis ? Le patron de Paramount l’affirme : c’est prévu.

Le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance commence déjà à dessiner l’avenir du streaming du groupe. Son dirigeant, David Ellison, a annoncé son intention de fusionner HBO Max et Paramount+ au sein d’un service unique.

Cette déclaration a été faite lors d’un appel aux investisseurs le 2 mars 2026, quelques jours après le retrait de Netflix des négociations autour du rachat de Warner Bros. Discovery, laissant le champ libre à Paramount Skydance.

Selon David Ellison, le regroupement des deux plateformes permettrait de réunir « un peu plus de 200 millions d’abonnés directs » à l’échelle mondiale. L’objectif affiché est clair : renforcer la position du groupe face aux principaux acteurs du streaming direct au consommateur. Le dirigeant estime que la combinaison des catalogues et des capacités techniques des deux services offrirait un avantage concurrentiel significatif sur un marché de plus en plus concentré.

De nombreuses questions en suspens mais une identité conservée pour HBO

Les modalités précises de cette fusion restent toutefois inconnues. Plusieurs points devront être clarifiés, notamment le prix de la future offre combinée ou encore la manière dont les catalogues seront intégrés ainsi que l’impact sur les abonnements existants. De même cela soulève la question de la poursuite de la politique de restriction du partage de comptes déjà engagée par HBO Max.

David Ellison souhaite aller vite et évoque une fusion qui pourrait intervenir dès cette année, sous réserve des étapes réglementaires et opérationnelles. Si la stratégie industrielle évolue, le dirigeant assure vouloir préserver l’identité de la marque HBO. Il a salué le travail de Casey Bloys et de ses équipes, estimant que « HBO doit rester HBO ». Selon lui, la chaîne et son studio ont construit une marque forte et reconnue pour la qualité de leurs productions. L’objectif ne serait donc pas d’absorber HBO dans un ensemble plus vaste, mais de conserver son indépendance créative.

Source : Variety

