Free reste très bien noté sur l’égalité femmes-hommes mais recule légèrement en 2025 à cause des métiers plus techniques

Le groupe Iliad confirme la solidité globale de sa politique d’égalité professionnelle et souhaite renforcer davantage la présence des femmes dans les métiers techniques.

La maison mère de Free, continue d’afficher de solides résultats en matière d’égalité professionnelle. Pour l’année 2025, le groupe de Xavier Niel a annoncé le 27 février obtenir un score global de 92 sur 100 à l’index d’égalité femmes-hommes pour l’ensemble de ses activités en France, un niveau toujours élevé même s’il marque un léger recul par rapport à l’an dernier. Il reste ainsi largement au-dessus du seuil réglementaire fixé à 75 points. En 2024, Free avait en effet enregistré une note consolidée de 94/100, en progression de quatre points par rapport à l’année précédente.

Malgré cette légère baisse de deux points, la majorité des entités du groupe continue d’afficher de très bons résultats. Les boutiques Free, regroupées au sein de l’entité F-Distribution, obtiennent même la note maximale de 100/100 en 2025, contre 99/100 un an plus tôt, confirmant la cohérence de la politique RH menée dans le réseau de distribution de l’opérateur. D’autres divisions du groupe restent également très bien positionnées. Les centres de contact de l’UES MCRA atteignent 98 points, tandis que Protelco, en charge de l’assistance de proximité aux abonnés, obtient 94 points, un score stable. L’UES iliad, qui regroupe notamment les équipes de déploiement et de maintenance des réseaux ainsi que certaines fonctions siège, affiche pour sa part 89 points, avec de bons résultats sur les promotions et les augmentations individuelles.

Dans le détail, plusieurs indicateurs continuent d’afficher des performances maximales, notamment les augmentations accordées au retour de congé maternité et l’égalité dans les promotions, deux critères sur lesquels toutes les entités du groupe obtiennent le maximum de points depuis plusieurs années. Au niveau de la gouvernance, iliad rappelle également que la représentation féminine reste importante dans ses instances dirigeantes, avec 44 % de femmes au conseil d’administration et 33 % au comité exécutif, une situation installée bien avant l’entrée en vigueur des obligations légales en la matière.

Pour 2026, le groupe entend poursuivre ses efforts autour de trois axes : renforcer la présence des femmes dans les métiers techniques, accompagner davantage le développement professionnel des collaboratrices et continuer à garantir un environnement de travail inclusif pour l’ensemble des salariés. Côté concurrence, Orange a révélé mi février avoir obtenu la note globale de 94 points sur 100 points pour son “Unité Economique et Sociale Orange SA”. Bouygues Telecom revendique 98/100 depuis 2023 mais ne semble pas avoir encore dévoilé ses résultats pour l’année 2025. SFR lui a indiqué en 2024 92/100 pour son unité économique et sociale et 93/100 pour SFR distribution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox