Amazon signe un partenariat important pour lancer plusieurs nouvelles chaînes sur Prime Video

Grâce à une alliance avec Rakuten TV, Prime Video intègre de nouvelles chaînes FAST gratuites sur sa plateforme, d’abord dans certains pays européens, mais la porte est ouverte pour d’autres.

Amazon renforce son offre de télévision gratuite sur Prime Video. Le géant du streaming a conclu un accord avec Rakuten TV afin de lancer plusieurs chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) directement sur la plateforme. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la stratégie d’agrégation de contenus de Amazon, qui multiplie les partenariats pour enrichir l’offre gratuite disponible sur Prime Video.

Dans certains pays d’abord, mais d’autres marchés européens pourraient suivre

Dans un premier temps, cinq chaînes FAST issues du catalogue de Rakuten TV vont être intégrées sur Prime Video dans plusieurs marchés européens, notamment en Allemagne, en Espagne et en Italie. Si le déploiement débute en Allemagne, en Espagne et en Italie, Amazon et Rakuten TV laissent déjà entendre que d’autres chaînes et marchés européens pourraient être concernés dans les prochains mois.Le géant américain a déjà lancé plus d’une vingtaine de chaînes en France par exemple, sans passer par Rakuten.

En Allemagne, trois chaînes sont déjà accessibles, All Romance, consacrée aux films romantiques internationaux et locaux, Planet Action, dédiée aux films d’action et aux productions à grand spectacle et 21 Jump Street, centrée sur la série policière culte. Dans les semaines à venir, une quatrième chaîne, Alerta Cobra, inspirée de la série allemande Alarm für Cobra 11, sera également lancée en Espagne et en Italie.

. L’objectif est double : proposer davantage de contenus gratuits aux utilisateurs de Prime Video tout en attirant de nouveaux annonceurs grâce à des formats publicitaires diffusés dans ces chaînes.

Pour Rakuten TV, l’accord permet d’élargir la distribution de ses chaînes au-delà de sa propre plateforme. L’entreprise s’appuie notamment sur sa division B2B, Rakuten TV Enterprise, spécialisée dans la distribution de chaînes FAST et de solutions publicitaires pour la TV connectée. La plateforme de son côté a déjà signé avec beaucoup de fabricants de TV, mais aussi avec Free pour proposer certaines chaînes fast directement sur Free TV.

