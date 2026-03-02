Orange prépare la téléphonie par satellite pour étendre sa couverture avec des tests en Europe

Orange poursuit sa stratégie autour du satellite. Après le lancement des SMS satellites en France, l’opérateur prépare des tests de communication complète (voix, messages et données) directement entre smartphones et satellites.

Orange accélère sur la connectivité mobile par satellite. L’opérateur a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec AST SpaceMobile et Satellite Connect Europe afin de développer la technologie dite « Direct-to-Device » (D2D). L’objectif est simple : permettre aux smartphones de se connecter directement à des satellites lorsque le réseau mobile classique n’est pas disponible. Une technologique qui est déjà considérée par de grands fabricants, notamment Apple qui l’utilise pour ses SMS d’alerte par exemple.

Une solution pour les zones sans réseau

La technologie Direct-to-Device permet d’utiliser un téléphone mobile classique pour envoyer des messages, passer des appels ou utiliser Internet via des satellites, sans antenne relais à proximité. Concrètement, si un utilisateur se trouve dans une zone blanche, en montagne ou dans une région isolée, son smartphone pourrait basculer automatiquement vers une connexion satellite. Cette approche doit compléter les réseaux terrestres existants, et non les remplacer.

Pour Orange, il s’agit d’étudier la possibilité d’étendre la couverture de son réseau mobile afin d’offrir une connexion toujours disponible, même dans les endroits les plus reculés. Dans le cadre de ce partenariat, Orange et Satellite Connect Europe prévoient de réaliser des essais techniques en Roumanie au second semestre 2026. Ces tests porteront sur plusieurs usages à savoir les appels vocaux, l’envoi de SMS et l’échange de données mobiles.

Les partenaires étudieront également l’intégration de cette technologie au cœur de réseau d’Orange et son adaptation aux exigences de sécurité européennes.Orange n’en est pas à son premier projet dans ce domaine. L’opérateur rappelle avoir été le premier en Europe à lancer un service commercial Direct-to-Device avec l’offre « Message Satellite », déployée en France en décembre 2025. Ce service permet déjà d’envoyer des SMS via satellite dans certaines situations. La nouvelle collaboration vise désormais à aller plus loin, avec des capacités complètes de communication : voix, messages et données.

Avec plus de 60 ans d’expérience dans ce secteur, Orange travaille déjà avec de nombreux acteurs du spatial. L’entreprise explique fournir notamment des infrastructures terrestres, comme des stations au sol et des téléports permettant de relier les satellites aux réseaux Internet.Parmi eux figure le site de Bercenay-en-Othe, en France, une installation certifiée Tier-4 par la World Teleport Association.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox