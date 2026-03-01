Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : VPN inclus pour plus d’abonnés, offre Freebox Veepee, évolutions diverses etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Free a lancé une nouvelle offre promotionnelle Freebox Révolution Light sur Veepee à 19,99€/mois pendant 1 an puis 29,99€/mois avec engagement de 12 mois. Plus d’infos…

Free enrichit le catalogue de son service de streaming gratuit pour tous Free Ciné. Plus d’infos…

Free n’abandonne pas encore Freebox Connect et continue de mettre à jour l’application. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nouveaux jeux PC inclus sans surcoût à récupérer, avec une licence historique à découvrir. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Bonne nouvelle, Free Mobile corrige une anomalie et va plus loin, tous ses abonnés sauf 2€ profitent désormais de son VPN inclus. Plus d’infos…

Free Mobile réduit très fortement le débit maximum de sa 4G+ dans sa brochure tarifaire, mais booste sa 5G et 5G+. Plus d’infos…

Free Mobile : le VPN gratuit de l’opérateur est désormais compatible avec les raccourcis de l’iPhone. Plus d’infos… Les tout nouveaux Samsung Galaxy S26 débarquent en précommande chez Free Mobile avec des promos réservée à certains abonnés. Plus d’infos… Promos Free Mobile : l’ancienneté commence à devenir une condition pour profiter de certaines offres exclusives? Plus d’infos… Un nouveau smartphone Crosscall (Stellar X5s) est disponible chez Free Mobile. Plus d’infos… Annonces de la semaine

TDF et Free ont conclu un accord stratégique pour le déploiement de 2 500 nouveaux sites de télécommunications en France. Plus d’infos…

Data, appels, SMS… De nouveaux pays européens pourraient être intégrés sans surcoût dans tous les forfaits de Free Mobile et des autres opérateurs. Plus d’infos…

Free revendique la 5G dans 215 stations de ski françaises, et une couverture de 100% en 4G malgré les contraintes. Plus d’infos…

Free Mobile : des optimisations techniques arrivent pour ses abonnés sur les iPhone. Plus d’infos…

