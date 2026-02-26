Les tout nouveaux Samsung Galaxy S26 débarquent en précommande chez Free Mobile

Boostés à l’IA et définitivement haut de gamme, les Samsung Galaxy S26, S26+ et Ultra peuvent être réservés avant le lancement officiel en mars prochain chez Free Mobile.

Présentée hier soir lors de la conférence Unpacked, la nouvelle gamme premium de Samsung est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site de l’opérateur de Xavier Niel, avec une livraison prévue le 6 mars prochain. Vous pouvez donc d’ores et déjà réserver votre Samsung Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra. Avec comme d’habitude, un avantage qui permet d’étaler le paiement avec Free Flex, voici les tarifs de pour les modèles de base (avec 256 Go de stockage), mais les versions avec 512 Go sont aussi disponibles :

Samsung Galaxy S26 (disponible en blanc, bleu, noir et violet) : 999€ au comptant ou 299€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 100€)

Samsung Galaxy S26+ (disponible en blanc, bleu, noir et violet) : 1269€ au comptant ou 569€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 100€)

Samsung Galaxy S26 Ultra (disponible en blanc, bleu, noir et violet) : 1469€ au comptant ou 769€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 100€)

Une toute nouvelle gamme Premium

La série Samsung Galaxy S26 marque une nouvelle étape pour Samsung dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur du smartphone. Dévoilée lors du Galaxy Unpacked 2026 à San Francisco, cette troisième génération de Galaxy intégrant Galaxy AI mise sur une combinaison de puissance, de design soigné et de fonctionnalités intelligentes destinées à simplifier l’usage quotidien. La gamme adopte un style plus moderne avec des lignes arrondies et plusieurs coloris, dont violet, noir, bleu et blanc. Le modèle le plus ambitieux, le Samsung Galaxy S26 Ultra, se distingue notamment par une finesse accrue et un poids de 214 g, améliorant la prise en main tout en conservant un format premium.

Côté écran, Samsung introduit une nouveauté marquante avec la technologie Privacy Display sur le Galaxy S26 Ultra. Celle-ci limite la visibilité de l’écran lorsqu’il est regardé de côté, afin de protéger les informations sensibles dans les lieux publics, tout en conservant une lecture optimale de face. La fonctionnalité peut être activée rapidement via le bouton latéral et s’adapte automatiquement à certaines situations, comme la saisie d’un mot de passe ou l’affichage de notifications.

L’intelligence artificielle occupe une place centrale dans l’expérience proposée. Galaxy AI analyse le contexte d’utilisation pour proposer des suggestions utiles, par exemple lorsqu’un message évoque un rendez-vous. La fonction Now Nudge peut alors suggérer des actions adaptées en lien avec le calendrier. L’écosystème d’IA s’élargit aussi avec plusieurs assistants, dont Bixby, Gemini et Perplexity, capables d’interpréter des commandes en langage naturel pour ajuster automatiquement les paramètres du smartphone.

La photographie constitue un autre point fort de la gamme. Le Galaxy S26 Ultra embarque un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique x5 et un zoom de qualité optique x10. L’intelligence artificielle intervient également dans le traitement d’image, notamment avec la technologie Nightography pour améliorer les photos et vidéos en basse lumière. Des outils d’édition assistés par IA permettent aussi de supprimer des éléments indésirables, restaurer une image ou modifier l’ambiance visuelle.

Avec cette nouvelle génération, Samsung entend pousser encore plus loin l’intégration de l’IA dans l’usage mobile. Entre design affiné, nouvelles technologies d’affichage et fonctions intelligentes destinées à simplifier les tâches quotidiennes, la série Galaxy S26 illustre la volonté du constructeur de faire du smartphone un assistant toujours plus personnalisé.

