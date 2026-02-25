Le saviez-vous : Free donne accès “au meilleur des chaînes du Maghreb avec votre Freebox”, idéal pour le Ramadan et même plus

Du Bouquet Maghreb à l’offre Maghreb+, jusqu’aux formules combinées avec beIN Sports, Free propose différentes options sans engagement aux abonnés Freebox.

Pendant le Ramadan, Free met en avant l’un de ses bouquets internationaux les plus emblématiques auprès des abonnés Freebox. Dans un mail promotionnel actuellement envoyé à certains clients, l’opérateur rappelle qu’il est possible d’accéder « au meilleur des chaînes du Maghreb » directement depuis son Player TV ou l’application Free TV, grâce à une offre dédiée regroupant plusieurs grandes chaînes généralistes et thématiques.

Commercialisé 5,99 €/mois sans engagement, le Bouquet Maghreb permet de retrouver quatorze chaînes incontournables du paysage audiovisuel maghrébin, couvrant un large éventail de programmes : séries, divertissement, information, cuisine ou encore émissions familiales. Free met notamment en avant des contenus populaires comme Doctor Love sur Nessma TV, Le Rachid Show diffusé sur 2M, ou encore la série Sahbek Rajel 2. Ces programmes, particulièrement suivis pendant le Ramadan, s’inscrivent dans une période où la consommation télévisuelle familiale est traditionnellement plus élevée en soirée.

Dans les faits, ce bouquet est accessible en option depuis les Freebox via les chaînes dédiées, par exemple la chaîne 577 pour Samira TV, mais aussi directement depuis l’interface Free TV+. Lorsqu’un abonné tente d’accéder à une chaîne comme Chada TV sans abonnement, une fenêtre propose immédiatement la souscription au Bouquet Maghreb à 5,99 €/mois, ou à des formules plus complètes comme Maghreb+ à 8,99 €/mois (21 chaînes) ou l’offre combinée beIN Sports & Maghreb+ à 19,99 €/mois.

Cette mise en avant n’est pas anodine, Free cherche à valoriser la richesse de son offre tout en répondant à une demande accrue pendant le Ramadan, période parfois clé pour les chaînes du Maghreb qui concentrent leurs programmes phares et leurs nouvelles productions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox