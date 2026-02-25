Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : un forfait pas comme les autres chez Bouygues, Free facilite la vie de ses abonnés…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

23 février 2006 : le forfait de Bouygues Telecom Néo est annoncé 10 ans après la sortie de son premier forfait mobile, Bouygues Telecom annonce un nouveau forfait qui renouvelle la définition de l’illimité. Le forfait Néo présenté le 23 février 2006 propose en effet les appels illimités vers fixes et mobiles dès 20h tous les jours, avec 7 gammes de forfaits proposant entre 2 et 15 heures d’appels par mois le tout pour un prix sur 12 mois allant de 43.90€/mois à 147.90€/mois. 23 février 2016 : Orange lance la VoLTE et la VoWiFi L’opérateur historique était en effet le deuxième à lancer les appels 4G, après Bouygues Telecom en novembre 2015. Le 23 février 2016, la VoLTE et de la VoWiFi étaient annoncés par Orange, après avoir testé la première chez certains abonnés. Pour les appels WiFi, il faudra attendre encore quelques temps pour un déploiement effectif. Une bonne avance de la part des concurrents de Free, puisque SFR s’est pour sa part lancé en 2017. En comparaison, l’opérateur de Xavier Niel a lancé la VoLTE en septembre 2021 et la VoWiFi en 2022. Entre 5 et 6 ans d’écart selon les concurrents, il était temps pour Free de se mettre à la page.

24 Février 1950 : premier direct à la télévision Française

C’est un événement dans le paysage de la télévision française : les heureux détenteurs d’un poste de télévision ont pu voir pour la première fois un programme diffusé en direct. C’est une pièce de théâtre retransmise en direct de la Comédie-Française à Paris : “Le jeu de l’amour et du hasard” de Marivaux.

24 Février 2020 : le gouvernement relance son plan THD

Face à une initiative jugée au point mort par beaucoup de collectivités, l’Etat annonçait le 24 février réinjecter 280 millions d’euros dans le Plan France Très Haut Débit, visant à couvrir la France en fibre optique. Une initiative saluée à l’époque, même si l’ampleur du chantier nécessite des fonds très importants pour parvenir au 100% fibre en 2025. Certaines associations réclament d’ailleurs régulièrement de nouvelles subventions ou réglementations pour permettre au déploiement de la fibre en France de se dérouler correctement.

25 Février 2005 : création de France Ô

Un anniversaire au goût amer, puisque la chaîne France Ô désormais arrêtée aurait fêté ses vingt et un ans cette semaine. Elle a été créée le 25 février 2005 en tant que successeur de RFO Sat sur le réseau Outre-Mer. Le but de la chaîne est de promouvoir la diversité culturelle et de faire découvrir l’Outre-Mer à la France métropolitaine. Après des années de bons et loyaux services, le canal dédié à l’Outre-Mer cessera finalement d’émettre le 24 août 2020, vous pouvez d’ailleurs trouver les dernières minutes de la chaîne ci-dessous, pour les nostalgiques.

26 février 2009 : Alice booste son offre fixe

L’opérateur Alice, peu de temps après avoir présenté sa nouvelle box, décide d’ajouter de nombreux services à son offre. On y trouvera ainsi, dès le 26 février 2009, 70 nouvelles chaînes incluses dans le bouquet AliceTV et 27 nouvelles destinations internationales incluses dans l’offre de téléphonie illimitée, mais ce n’est pas tout. Les capacités de débit se verront, elles aussi, enrichies en allant jusqu’à 28 Mb/s en zone dégroupée et 22 Mb/s en zones non-dégroupées.

27 février 2002 : Free, premier opérateur à proposer l’accès à internet en V.92

Un accès à internet plus rapide, plus performant et avec de nouveaux services ! Voici ce qu’annonçait Free le 27 février 2002, avec l’utilisation de la norme V.92. Cette technologie nouvelle à l’époque permettait notamment une connexion beaucoup plus rapide à internet avec “Quick Connect” ou l’intégration des services comme la fonction Hold On, permettant de mettre en pause sa connexion lorsque l’on recevait un appel téléphonique. Des services d’un ancien temps, mais Free a été le premier à proposer ce type d’accès, avant de lancer sa Freebox.

27 février 2024 : Free rajoute 50 chaînes à son Ultra Essentiel et lance Universal+

Deux grosses surprises que Free lance le 27 février jour. En effet, à peine un mois après le lancement de l’offre, l’opérateur annonçait inclure, sans surcoût, les 50 chaînes thématiques de TV by Canal, ainsi que les replay associés, dans l’offre Freebox Ultra Essentiel. Un enrichissement notable pour cette offre qui devenait encore plus attractive. Et ce n’est pas tout, le même jour, l’opérateur lançait Universal+ en option payante sur les Freebox Révolution, Pop, Delta avec Player Devialet, mini 4K, One et Crystal, après l’avoir inclus dans la Freebox ultra. Il faudra compter 5,99€/mois, mais le bouquet a depuis été offert et inclus dans de nombreuses offres. A l’occasion de ce lancement, l’opérateur offrait par ailleurs les 4 chaînes du service jusqu’à la fin du mois de mars 2024.

29 février 2012 : la Freebox Révolution accueille pour la première fois un MMORPG

Une nouveauté surprenante à l’époque. Gameloft a lancé en exclusivité TV sur la Freebox un MMORPG nommé Order & Chaos Online. Une première, mais fut-ce une bonne idée ? On ne saurait dire… Cependant, il est à noter que les abonnés ont pu profiter du jeu avec un mois gratuit lors du lancement, notamment grâce au GamePad livré avec la Freebox Révolution.

1er mars 1987 : la sixième chaîne voit le jour

M6 aura 37 ans cette semaine ! La sixième chaîne de télévision a été lancée très peu de temps après la Cinq, permettant aux téléspectateurs de découvrir de nouveaux horizons avec cette nouvelle chaîne généraliste, dont l’émission a commencé à 11 heure, le 1er mars 1987, en France. Au fil des ans, la chaîne a su s’imposer comme une incontournable et faire émerger l’un des acteurs les plus importants du paysage audiovisuel français. Elle a d’ailleurs failli être remplacée récemment, mais a finalement pu renouveler sa présence sur la TNT.

1er mars 2018 : Free permet à ses abonnés de bloquer les numéros surtaxés

Une nouvelle option pour retrouver une vie plus tranquille. Les numéros surtaxés et spéciaux, c’est possible de s’en débarrasser pour les abonnés de tous les opérateurs. En effet, depuis le 1er mars 2018, tous les opérateurs doivent mettre à disposition de leurs abonnés une option gratuite permettant de bloquer les appels, SMS et MMS à destination de certains numéros surtaxés afin d’éviter d’éventuels surcouts non désirés.

Free lançait donc depuis l’espace abonné dans l’onglet téléphonie l’option “blocage des numéros spéciaux”, qui permettait d’éviter les appels sortant vers les 089XX ou les numéros courts à tarification banalisée ou majorée 3BPQ. Elle est d’ailleurs toujours présente.

1er mars 2023 : Free Mobile lance sa solution de reprise de smartphone

Estimez et revendez votre mobile en trois étapes seulement avec Free Mobile. Après avoir lancé en juin 2021 sa solution de financement Free Flex, réel succès ayant boosté ses recrutements, l’opérateur se lançait le 1er mars 2023 dans la reprise de vos anciens mobile en partenariat avec Recommerce. Une nouvelle page dédiée faisait ainsi son apparition sur le site internet de l’ex-trublion, permettant aux abonnés de revendre leur smartphone assez simplement. Une application mobile a également été lancée plus tard pour estimer la valeur de votre mobile rapidement.

