La VoWiFi débarque chez Free Mobile, comment l’activer et quels abonnés y ont accès

Les appels WiFi sont désormais supportés par Free Mobile, mais à certaines conditions.

Elle était attendue, elle est désormais disponible : Free Mobile propose désormais la VoWiFi. Cependant, tous les abonnés n’y auront pas droit. L’opérateur a en effet détaillé les conditions d’accès à cette technologie, via son compte twitter officiel.

Première nouvelle, tout comme la VoLTE, ces appels WiFi sont réservés pour les abonnés 5G de l’opérateur, soit ayant opté pour le forfait à 19.99€/mois (ou 15.99€ pour les abonnés Freebox, 9.99€ pour les abonnés Pop). Il est également nécessaire d’activer le service si vous avez souscrit avant le mois de novembre 2021.

Pour activer le service, il faudra donc saisir “volte”, au 1337. La fonctionnalité est cependant activée par défaut pour tous les forfaits souscrits depuis le mois de novembre.

L’accès est cependant limité à certains modèles de smartphones. Free nous affirme que tous les OnePlus compatibles avec la VoLTE le sont aussi avec la VoWiFi. Pour les abonnés équipés de smartphones Xiaomi, une certaine manipulation est cependant nécessaire. Vous devrez en effet activer l’option sur votre ligne au 1337, puis saisir *#*#869434#*#* sur votre composeur de numéro. Vous pouvez vérifier si elle est bien activée en composant le *#*#4636#*#*. Il peut également être nécessaire d’activer la fonctionnalité dans les paramètres d’appels.

Sur son compte twitter, Free indique être en discussion avec Samsung et les autres constructeurs pour proposer rapidement une mise à jour sur les téléphones n’étant pas encore compatibles avec le service VoWiFi. Il prévoit également de proposer un planning des mises à jour de constructeurs prochainement.

Qu’est ce que la VoWIFI ?

Cette technologie permet de faire transiter l’ensemble de vos communications (appels et SMS/MMS) via le réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté. Il n’est pas nécessaire d’être connecté sur sa propre box, tous les réseaux WiFi sont compatibles et ils peuvent ainsi servir de connexion de remplacement dans un immeuble où la 4G ne passe pas bien par exemple. L’intérêt réside également dans une meilleure qualité d’appel lorsque les conditions de réception sont difficiles.

Si les opérateurs proposent aujourd’hui la VoWiFi, c’est aussi pour eux un moyen de remplacer la solution femtocell, à moindre coût (Free l’a intégré à ses Freebox Révolution et Mini 4K), surtout pour les clients qui ne disposent pas de couverture mobile dans leur résidence avec l’opérateur.