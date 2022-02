Free indique que la nouvelle chaîne thématique consacrée au bricolage et à la déco restera gratuite pour tous les abonnés Freebox

Une nouvelle chaîne thématique incluse dans le bouquet basic de Freebox TV.

Nous vous annoncions lundi que la chaîne Maison & Travaux TV, qui propose des conseils Décoration, Brico, Reno et Jardinage avait rejoint l’offre TV de Free, sur le canal 240. Comme souvent, lors de l’arrivée d’une nouvelle chaîne, celle-ci est proposée gratuitement. Et bien Mode & Travaux TV va le rester, ainsi que nous le confirme l’opérateur. Elle devient donc une nouvelle chaîne incluse dans le bouquet basic, pour tous les abonnés Freebox, quel que soit le modèle. Il s’agit de la seule chaîne sur cette thématique disponible sur Freebox TV. A noter qu’il peut être nécessaire de redémarrer votre Player Freebox pour pouvoir accéder à cette nouvelle chaîne.

Maison & Travaux TV est éditée par le groupe Reworld Media, propriétaire de nombreux magazines à forte notoriété, et qui compte bien se faire une place dans le PAF en lançant plusieurs chaînes thématiques, issues des magazines éponymes. Il propose déjà sur Freebox TV les chaînes Top Santé TV, Auto Plus TV et Gourmand TV.