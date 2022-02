Bouygues Telecom prévient ses abonnés mobiles voyageurs d’un nouveau changement

Alors que la 3G s’arrête progressivement aux Etats-Unis, Bouygues Telecom envoie à son tour un message à ses abonnés mobile pour les conseiller et les informer des changements s’ils se rendent dans le pays de l’Oncle Sam.

Après Orange, au tour de Bouygues Telecom de faire une tournée d’information. L’opérateur envoie en effet un sms à ses abonnés pour les alerter de l’arrêt progressif de la 3G aux USA, tout en prodiguant quelques conseils.

Le SMS est assez concis, mais suggère aux futurs globe-trotters de se rendre sur une page d’information nommée “Préparer mon voyage aux Etats-Unis avec l’arrêt de la 3G”. On y apprend donc qu’à compter du 22 février prochain, la 3G s’arrête progressivement sur le territoire américain, rendant ainsi impossible les appels depuis un mobile 3G.

L’opérateur rappelle ainsi qu’un smartphone compatible 4G et également VoLTE est donc nécessaire pour pouvoir voyager en toute sécurité et fournit justement une liste de modèles compatibles.

Ne la coupez pas à Castelsarrasin parce que la 4G, elle fonctionne très mal depuis un an… @bouyguestelecom pic.twitter.com/foB4WOmoBI — Six monts (@Genulfe) February 15, 2022

Fin de la 3G aux USA et ailleurs



Avec pour objectif de libérer des fréquences pour la 4G et la 5G, AT&T, T-Mobile et Verizon, les trois gros opérateurs mobiles US, ont en effet d’ores et déjà programmé l’extinction de leurs réseaux 3G. Celui-ci d’AT&T fermera ainsi en février, celui-ci de T-Mobile le 1er juillet 2022 et celui de Verizon le 31 décembre 2022.

Si vous décidez d’aller prochainement au pays de l’Oncle Sam et comptez rester joignable, il convient ainsi d’être équipé d’un téléphone supportant au moins la 4G et de s’assurer de la disponibilité de la VoLTE pour la partie voix. Une fois les réseaux 3G éteints, il ne restera en effet que les réseaux 2G, 4G et 5G.

D’autres pays ont déjà arrêté la 3G ou communiqué sur l’arrêt de celle-ci. L’arrêt complet est ainsi effectif en Allemagne depuis 2021, tandis qu’il est prévu à l’horizon 2025 en Italie, au Portugal, en République tchèque et en Suède. Rien n’est encore précisé en France.